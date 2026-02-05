Впервые сам себе будет открывать двери: слуги в новом поместье устроили бывшему принцу Эндрю бойкот

Лишенный титулов 65-летний бывший принц Эндрю всего через несколько дней после переезда в новое поместье вызвал бунт среди королевского персонала.

Слуги отказываются обслуживать скандального Эндрю после обнародования в СМИ новых подробностей по делу Джеффри Эпштейна. Их возмущает возможная причастность королевской особы к сексуальному насилию, сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

Руководство королевского поместья в Норфолке лично дало разрешение персоналу на отказ от обслуживания Эндрю в случае, если им это может вызвать дискомфорт. И таких сотрудников уже нашлось достаточно, отметили источники.

Эндрю отказываются обслуживать слуги после подробностей по делу Эпштейна Фото: Daily Mail

Персонал, ухаживающий за поместьем Wood Farm в Сандрингеме, где бывший принц остановился лишь на несколько месяцев из-за переезда в апреле в соседний Marsh Farm, имел задачу обслуживать его все это время. Однако из-за скандала с Эпштейном он становится "изгоем" не только в королевской семье, но и в обществе.

"Люди, которые были с ним годами, ушли с работы. В лучшем случае это будет неполный штат", — рассказал источник изданию.

Такой "бунт" среди слуг может привести к тому, что Эндрю впервые придется делать те вещи, которые он раньше не делал, учитывая свой статус. В частности открывать самому себе двери.

"Возможно, впервые в жизни ему придется самому открывать людям входные двери", — подчеркнул инсайдер.

Пока же бывшего принца никто не видел с того момента, как он переехал в новый дом. Однако очевидцы говорят, что к имению приезжают служебные автомобили.

Стоит отметить, что 4 февраля издание Daily Mail сообщило о том, что бывшего принца Эндрю "выгнали" из его поместья в Виндзоре после публикации новых данных о файлах Эпштейна. Отмечалось, что он уехал из дома тихо, "под покровом ночи".

Также 4 февраля медиа Page Six рассказывало, что дочери бывшего принца Эндрю разочаровались в родителях после новостей по делу Эпштейна.

Напомним, 2 февраля в медиа Mirror раскрыли, что бывшая жена Эндрю писала письма Эпштейну.