Даже корги Елизаветы II: скандал с Эпштейном задел собак покойной королевы

На фоне скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, корги покойной королевы Елизаветы II вместе с принцем Эндрю уехали из Виндзора. Королевских собак заметили после переезда герцога из резиденции Royal Lodge.

Как сообщают британские СМИ, 65-летний принц Эндрю, несмотря на потерю титулов и скандальную репутацию, продолжает заботиться о двух корги покойной королевы. Животных выгуливала его частная охрана возле временного жилья Wood Farm на территории поместья Сандрингем, пишет Daily Mail.

Корги королевы Елизаветы

Корги по имени Муик и Сэнди Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон взяли под опеку после смерти королевы в сентябре 2022 года. Впрочем, после того, как принц был лишен королевских титулов из-за скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, появились сомнения, останутся ли собаки с ним.

В октябре 2025 года Букингемский дворец сообщил, что корги "останутся в семье". В то же время в СМИ появлялась информация, что король Чарльз III рассматривал возможность забрать собак у младшего брата.

Обнародованные на этой неделе фото свидетельствуют, что Муик и Сэнди все же переехали вместе с Эндрю в Норфолк. Сейчас принц живет там временно, пока его основной дом Marsh Farm находится на ремонте. Из-за этого Сара Фергюсон пока осталась без корги, ведь она продолжает поиск собственного жилья.

Еще несколько месяцев назад Фергюсон публично говорила, что уход за корги королевы является для нее большой честью. В сентябре она писала в соцсетях, что ежедневная забота о собаках Елизаветы II напоминает ей об общих моментах с монархом и ее доброте.

Новость о том, что корги остались с принцем Эндрю, появилась на фоне новых серьезных обвинений. В этот же день король Чарльз III впервые публично отреагировал на обвинения, связанные с братом, выразив "глубокую обеспокоенность" фактами, которые продолжают появляться.

В Букингемском дворце отметили, что королевская семья готова сотрудничать с полицией, а все мысли и сочувствие остаются с жертвами любых форм насилия.

Скандал с принцем Эндрю из-за файлов Эпштейна

Скандал вокруг принца Эндрю снова обострился после появления электронных писем, которые свидетельствуют, что он передавал конфиденциальную информацию об инвестиционных возможностях Джеффри Эпштейну уже после того, как тот был осужден за сексуальные преступления. Переписка противоречит заявлениям принца о том, что он прекратил общение с финансистом еще в 2010 году.

На фоне общественного возмущения Эндрю в прошлом октябре лишили титулов, а на этой неделе он досрочно покинул семикомнатную резиденцию Royal Lodge — по решению короля Чарльза III.

