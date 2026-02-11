Король Чарльз відреагував на причетність брата Ендрю до "файлів Епштейна"

Букінгемський палац оприлюднив нову заяву щодо ситуації навколо Ендрю Маунтбеттен-Віндзор на тлі перевірок, пов’язаних з його контактами зі скандальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

У повідомленні наголошується, що король Чарльз III "чітко висловив — як словами, так і безпрецедентними діями — свою глибоку стурбованість звинуваченнями, які продовжують з’являтися щодо поведінки містера Маунтбеттена-Віндзора". Про це пише Daily Mail.

У Букінгемському палаці прокоментували скандал з Епштейном

У палаці підкреслили, що конкретні звинувачення має коментувати безпосередньо сам експринц Ендрю. Водночас зазначено: якщо до королівської родини звернеться поліція, вона отримає повну підтримку.

Також окремо підкреслили, що "думки та співчуття Їхніх Величностей були і залишаються з жертвами будь-яких форм насильства".

Король Чарльз Фото: Instagram theroyalfamily

Ендрю через скандал втратив усе

Ендрю минулого тижня вигнали з його особняка Королівська ложа у Віндзорі. А у 2022 році колишній герцог Йоркський заплатив 12 мільйонів фунтів стерлінгів Вірджинії Джуффре, своїй головній обвинувачці.

Король Чарльз ІІІ раніше позбавив меншого брата всіх титулів і почестей після посмертного виходу книги Джуффре, яка стала жертвою торгівлі людьми Епштейна та його колишньої дівчини Гіслен Максвелл у віці 17 років, і стверджувала, що її тричі примушували до контакту з Ендрю у 2001 році.

