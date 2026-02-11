Король Чарльз отреагировал на причастность брата Эндрю к "файлам Эпштейна"

Букингемский дворец обнародовал новое заявление относительно ситуации вокруг Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне проверок, связанных с его контактами со скандальным преступником Джеффри Эпштейном.

В сообщении отмечается, что король Чарльз III "четко выразил — как словами, так и беспрецедентными действиями — свою глубокую обеспокоенность обвинениями, которые продолжают появляться относительно поведения мистера Маунтбеттена-Виндзора". Об этом пишет Daily Mail.

В Букингемском дворце прокомментировали скандал с Эпштейном

Во дворце подчеркнули, что конкретные обвинения должен комментировать непосредственно сам экс-бринц Эндрю. В то же время указано: если к королевской семье обратится полиция, она получит полную поддержку.

Также отдельно подчеркнули, что "мысли и сочувствие Их Величеств были и остаются с жертвами любых форм насилия".

Король Чарльз Фото: Instagram theroyalfamily

Эндрю потерял все из-за скандала

Эндрю на прошлой неделе выгнали из его особняка Королевская ложа в Виндзоре. А в 2022 году бывший герцог Йоркский заплатил 12 миллионов фунтов стерлингов Вирджинии Джуффре, своей главной обвинительнице.

Король Чарльз III ранее лишил младшего брата всех титулов и почестей после посмертного выхода книги Джуффре, которая стала жертвой торговли людьми Эпштейна и его бывшей девушки Гислен Максвелл в возрасте 17 лет, и утверждала, что ее трижды принуждали к контакту с Эндрю в 2001 году.

