Экс-принц Эндрю взял миллионы у родителей и брата, чтобы расплатиться с Вирджинией Джуффре, — The Sun

Бывший принц Эндрю взял 12 миллионов фунтов стерлингов от королевы Елизаветы II, принца Филиппа и своего брата Чарльза, чтобы рассчитаться с женщиной, обвинившей его в сексуальном насилии.

Хотя прошло несколько лет, Эндрю до сих пор не вернул ни копейки членам королевской семьи, которые решили ему помочь в проблемное время. Об этом 11 февраля сообщило издание The Sun со ссылкой на источники.

Инсайдеры рассказывают, что покойная королева одолжила Эндрю не менее 7 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году. Еще 3 миллиона фунтов поступили на счет Эндрю от поместья принца Филиппа через год после его смерти. Примерно 1,5 миллиона фунтов выделил своему брату нынешний король Великобритании Чарльз, и еще где-то полмиллиона собрали другие члены королевской семьи.

Все эти деньги Эндрю взял для того, чтобы остановить громкое дело об обвинении его в сексуальном надругательстве над Вирджинией Джуффре.

Вирджиния Джуффре обвиняла экс-британца Эндрю в насилии Фото: Virginia Roberts/Instagram

Многомиллионный "кредит" Эндрю планировал вернуть своей семье, и для этого хотел швейцарское горнолыжное шале. Однако этот план с треском провалился, поскольку вырученные средства не смогли покрыть борт бывшего принца.

Эндрю надеялся от этой сделки получить 19 миллионов фунтов, из которых 12 — вернуть обратно семье. Однако источники говорят, что он не заработал почти ничего, поскольку эта недвижимость была обложена большим долгом из-за ипотеки.

"Насколько известно, он до сих пор не вернул ни одного пенни из миллионов, которые одолжил", — сообщил инсайдер изданию.

Одолженные миллионы Эндрю направил якобы на то, чтобы "купить молчание" Джуффре. Однако они, как утверждается, лишили женщину возможности выступать в суде и откровенно оспаривать ту версию развития событий, которую озвучивал публично бывший принц.

Родители верили, что смогут положить конец скандалу

Члены королевской семьи, которые помогли Эндрю финансово, надеялись, что их многомиллионный вклад сможет приглушить громкий скандал. Средства они взяли "немного отсюда и немного оттуда", отметил инсайдер, в преддверии празднования "платинового" юбилея в 2022 году.

Источники утверждают, что Эндрю обманывал родителей о своих настоящих отношениях с миллиардером Джеффри Эпштейном. Оба были поражены скандалом, поэтому, поверив в слова сына, взялись помогать ему финансово в решении проблемы.

В конце концов, эти средства поступили Джуффре в марте 2022 года, что должно было гарантировать то, что Эндрю никогда не предстанет перед судом в США за произнесенные женщиной обвинения.

Стоит отметить, что сама Джуффре умерла в апреле 2025 года. Как сообщало издание Bloomberg, женщина покончила жизнь самоубийством.

