Брат короля Великої Британії Карла III заарештований у справі Епштейна, — ВВС

Ім'я принца Ендрю неодноразово згадували у ЗМІ у зв'язку із засудженим за сексуальне насильство над дітьми Джеффрі Епштейном.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор — раніше принц Ендрю — заарештований за підозрою в посадовому злочині, повідомляє ВВС. Другий син королеви Єлизавети II і Філіпа раніше посідав 8-ме місце в порядку успадкування британського престолу — причому з 1986 до 2025 року носив титули герцог Йоркський, граф Інвернесс, барон Кіллілей.

Починаючи з 2020 року Ендрю Маунтбаттен-Віндзор не виконує церемоніальні обов'язки члена королівської сім'ї. Ба більше, 17 жовтня 2025 року відбулася бесіда з монархом, після якої Ендрю повідомив, що припиняє використовувати титули, надані йому королевою Єлизаветою.

30 жовтня 2025 року за велінням короля Ендрю позбавили титулу принца.

Відео дня

Новина доповнюється…