Допрашивали 12 часов: полиция отпустила из-под стражи бывшего принца Эндрю (фото)

Лишенного титулов бывшего принца Эндрю, которого в его 66-й день рождения арестовала полиция, правоохранители освободили только после почти 12-часового допроса в участке.

Эндрю полицейские отпустили из-под стражи только вечером, заявив, что он освобожден под следствие, и что обыски в Норфолке завершились. Об этом сообщили на сайте полиции Темзы.

"Арестованный мужчина сейчас освобожден под следствие. Мы также можем подтвердить, что наши обыски в Норфолке завершены", — говорится в заявлении правоохранителей.

Полиция также отметила, что никаких дальнейших заявлений по делу делать и давать интервью или пресс-конференции не будут.

Агентство Reuters пишет, что детективы в течение целого дня допрашивали члена королевской семьи. Очевидец рассказал изданию, что видел, как Эндрю покидал полицейский участок в Айлшеме, что на востоке Англии, в сопровождении небольшой группы фотографов и телевизионных съемочных групп, ожидавших под стенами здания. Это произошло около 19:00 часов, утверждает источник.

На кадрах, которые удалось снять очевидцам, бывший принц "выглядит заметно потрясенным", пишет медиа. Эндрю пытался спрятаться на заднем сиденье автомобиля Range Rover, который вывозил его с территории участка.

Арест бывшего принца Эндрю: почему его арестовала полиция

Утром 19 февраля издание ВВС сообщило, что бывшего принца и брата короля Великобритании Чарльза III Эндрю арестовала полиция. Арест случился в 66-й день рождения скандального члена королевской семьи по подозрению в злоупотреблениях государственным служебным положением.

Ранее Эндрю неоднократно упоминали в СМИ, связывая его имя с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Впоследствии в BBC обнародовали реакцию короля Чарльза на арест брата. Монарх заявил о том, что узнал о задержании "с глубочайшим беспокойством", а также добавил, что "закон должен идти своим путем".

Расследование король назвал "справедливым" и "надлежащим" процессом, заверив, что органы будут иметь полную поддержку в деле.

