До сих пор наследник: бывшего принца Эндрю хотят "выгнать" из очереди на королевский престол
Лишенного титулов бывшего принца Эндрю может вскоре постигнуть новый удар, поскольку его хотят исключить из линии наследования королевского трона. Сейчас он — восьмой в очереди, и уступает лишь принцам Уильяму и Гарри вместе с их детьми.
Британское правительство уже рассматривает возможность принятия закона об исключении Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования королевского престола. Об этом пишет издание Sky News со ссылкой на источники.
Такое решение обсуждают на фоне скандала вокруг причастности Эндрю к Джеффри Эпштейну, а также ареста бывшего принца, случившегося накануне — в его 66-й день рождения. Однако, как отмечает медиа, правительство сможет осуществить такие действия только когда завершится полицейское расследование по выдвинутым против него обвинениям.
Также устранение бывшего принца с линии наследования потребует от правительства проведения консультаций и согласования с другими странами Содружества.
Опрос, который провел проект YouGov в Британии, показывает, что более 80% общества поддерживают исключение Эндрю из линии престолонаследия.
Арест бывшего принца Эндрю: полиция продолжает расследование
Хотя принца Эндрю отпустили поздно вечером 19 февраля после почти 12-часового допроса, расследование в отношении него продолжается. Агентство Reuters рассказало, что представители правоохранительных органов связываются с бывшими охранниками, которые работали на младшего брата короля Чарльза Эндрю.
Они призывают всех, кто имеет обвинения относительно возможных преступлений бывшего принца, обращаться в полицию.
"Их попросили тщательно обдумать, может ли что-то, что они увидели или услышали в течение этого периода службы, иметь отношение к нашим текущим проверкам, и поделиться любой информацией, которая может нам помочь", — говорится в заявлении правоохранителей.
В то же время офицеры в пятницу продолжали обыскивать бывший особняк Эндрю в Виндзорском парке. Однако пока Эндрю не предъявили никаких обвинений в правонарушениях.
Стоит напомнить, что утром 19 февраля издание ВВС сообщало, что бывшего принца Эндрю арестовали по подозрению в должностном преступлении.
20 февраля принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на арест бывшего принца Эндрю.