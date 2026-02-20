Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на арест экс-принца Эндрю

Принц и принцесса Уэльская поддержали заявление британского короля Чарльза относительно ареста скандального королевского представителя — экс-принца Эндрю.

Он был взят под стражу в резиденции Сандрингем прямо в 66-й день рождения 20 февраля. Бывший герцог Йоркский был арестован по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе за якобы передачу конфиденциальных документов покойному преступнику Джеффри Эпштейну. Об этом пишет Page Six.

Кейт и Уильям отреагировали на арест Эндрю

В случае признания вины ему может грозить максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Полиция долины Темзы опубликовала заявление, в котором пояснила, что они "арестовали мужчину шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе и проводят обыски по адресам в Беркшире и Норфолке".

Имя Эндрю они не назвали. После ареста младшего брата король Чарльз выразил свою "глубочайшую обеспокоенность".

"Теперь идет полный, справедливый и надлежащий процесс, с помощью которого этот вопрос будет расследован должным образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество", — подчеркнул суверен.

Кейт и Уильям полностью поддержали заявление короля.

Эпштейн и принц Эндрю Фото: Daily Mail

"Позвольте мне четко заявить: закон должен идти своим путем", — продолжил Чарльз. "Поскольку этот процесс продолжается, было бы неправильно с моей стороны комментировать этот вопрос дальше. Тем временем моя семья и я будем продолжать выполнять свои обязанности и служить вам всем".

Арест Эндрю состоялся после того, как на прошлой неделе в новых документах, опубликованных Министерством юстиции, было разоблачено больше деталей о его связях с Эпштейном.

