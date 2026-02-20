Принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на арешт експринца Ендрю

Принц і принцеса Уельська підтримали заяву британського короля Чарльза щодо арешту скандального королівського представника — експринца Ендрю.

Його було взято під варту в резиденції Сандрінгем прямо в 66-й день народження 20 лютого. Колишнього герцога Йоркського було заарештовано за підозрою у неправомірних діях на державній службі за нібито передачу конфіденційних документів покійному злочинцю Джеффрі Епштейну. Про це пише Page Six.

Кейт та Вільям відреагували на арешт Ендрю

У разі визнання вини йому може загрожувати максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Поліція долини Темзи опублікувала заяву, у якій пояснила, що вони "заарештували чоловіка шістдесяти років з Норфолка за підозрою у неправомірних діях на державній службі та проводять обшуки за адресами в Беркширі та Норфолку".

Ім'я Ендрю вони не назвали. Після арешту молодшого брата король Чарльз висловив свою "найглибшу стурбованість".

"Тепер йде повний, справедливий та належний процес, за допомогою якого це питання буде розслідувано належним чином та відповідними органами. У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну та щиру підтримку та співпрацю", — наголосив суверен.

Кейт та Вільям повністю підтримали заяву короля.

Епштейн та принц Ендрю Фото: Daily Mail

"Дозвольте мені чітко заявити: закон має йти своїм шляхом", — продовжив Чарльз. "Оскільки цей процес триває, було б неправильно з мого боку коментувати це питання далі. Тим часом моя родина та я продовжуватимемо виконувати свої обов’язки та служити вам усім".

Арешт Ендрю відбувся після того, як минулого тижня в нових документах, опублікованих Міністерством юстиції, було викрито більше деталей про його зв’язки з Епштейном.

