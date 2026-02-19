Арешт Ендрю "може повалити" королівську родину після скандалу з Епштейном, — ЗМІ

Плани на 66-й день народження Ендрю Віндзора були зірвані о 8 ранку, коли його заарештували в тимчасовому будинку в Норфолку, де колишній принц живе у вигнанні.

Колишній керівник охорони королівської родини вважає, що арешт Ендрю може повалити монархію, якою її знають. Про це пише The Mirror.

Скандал з Ендрю "повалить" монархію

Дей Дейвіс, який був головою Королівського командування охорони Скотланд-Ярду з 1994 по 1998 рік, вважає, що король Чарльз може постраждати, якщо буде доведено, що він раніше знав про ймовірні правопорушення свого брата. Він сказав: "Це величезні масштаби, і хвилі можуть відскочити аж до короля Чарльза та вплинути на всю структуру монархії. На мою думку, це дуже погано".

"Але ми не знаємо, які там були справи. Я завжди казав, що ніхто при здоровому глузді не допоможе родичу виплатити 12 мільйонів фунтів стерлінгів жінці, яку він не знає і ніколи не зустрічав. Ми дивимося на історію, і вона гірша, ніж зречення у 1936 році, тому що це сталося через жінку, а не через звинувачення у неправомірних діях на посаді, які сталися пізніше", — додав він.

Епштейн та експринц Ендрю Фото: Daily Mail

На запитання, чи міг би Чарльз сам зіткнутися зі зреченням, Девіс відповів: "Якщо є докази того, що він усвідомлював серйозність подій місяцями, якщо не роками, і вони намагалися впоратися з цим по-своєму". Він додав: "Це безпрецедентно, безумовно, за моє життя, і, ймовірно, в історії також".

Експринца Ендрю заарештували

Ендрю, який сьогодні мав відсвяткувати своє 66-річчя, зараз перебуває під вартою, і його допитують офіцери поліції долини Темзи.

Девіс вважає, що те, що це сталося в його день народження, — випадковий збіг обставин. Він сказав: "Я думаю, що це чистий збіг обставин, що це сталося в день його народження. Але я не маю до нього жодного співчуття. Мене більше засмучують ймовірні жертви".

