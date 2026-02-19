Арест Эндрю "может повалить" королевскую семью после скандала с Эпштейном, — СМИ

Планы на 66-й день рождения Эндрю Виндзора были сорваны в 8 утра, когда его арестовали во временном доме в Норфолке, где бывший принц живет в изгнании.

Бывший руководитель охраны королевской семьи считает, что арест Эндрю может свергнуть монархию, какой ее знают. Об этом пишет The Mirror.

Скандал с Эндрю "повалит" монархию

Дэй Дэйвис, который был главой Королевского командования охраны Скотланд-Ярда с 1994 по 1998 год, считает, что король Чарльз может пострадать, если будет доказано, что он ранее знал о предполагаемых правонарушениях своего брата. Он сказал: "Это огромные масштабы, и волны могут отскочить вплоть до короля Чарльза и повлиять на всю структуру монархии. По моему мнению, это очень плохо".

"Но мы не знаем, какие там были дела. Я всегда говорил, что никто в здравом уме не поможет родственнику выплатить 12 миллионов фунтов стерлингов женщине, которую он не знает и никогда не встречал. Мы смотрим на историю, и она хуже, чем отречение в 1936 году, потому что это произошло из-за женщины, а не из-за обвинений в неправомерных действиях на должности, которые произошли позже", — добавил он.

Эпштейн и Эндрю Фото: Daily Mail

На вопрос, мог ли бы Чарльз сам столкнуться с отречением, Дэвис ответил: "Если есть доказательства того, что он осознавал серьезность событий месяцами, если не годами, и они пытались справиться с этим по-своему". Он добавил: "Это беспрецедентно, безусловно, в моей жизни, и, вероятно, в истории также".

Экс-принца Эндрю арестовали

Эндрю, который сегодня должен был отпраздновать свое 66-летие, сейчас находится под стражей, и его допрашивают офицеры полиции долины Темзы.

Дэвис считает, что то, что это произошло в его день рождения, — случайное стечение обстоятельств. Он сказал: "Я думаю, что это чистое стечение обстоятельств, что это произошло в день его рождения. Но я не испытываю к нему никакого сочувствия. Меня больше огорчают вероятные жертвы".

