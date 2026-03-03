Считали "полезным идиотом": россияне использовали экс-принца Эндрю, — СМИ

Скандальный Эндрю Виндзор годами "преследовался как шпионский крот" кураторами, которые "хотели использовать его ненависть к брату Чарльзу".

RadarOnline пишет, что Эндрю считался российской разведкой потенциальным проводником в британский истеблишмент. Более того, согласно секретному отчету США, его называли "полезным идиотом", чьи личные обиды и уязвимости можно было использовать.

Экс-принц Эндрю — "полезный идиот"?

66-летний Эндрю был арестован в прошлом месяце в его резиденции в поместье Сандрингем по подозрению в неправомерных действиях на государственной должности на фоне заявлений о том, что он, вероятно, вылил конфиденциальную информацию своему другу-преступнику Джеффри Эпштейну, полученную в течение десяти лет его работы на посту специального представителя Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций между 2001 и 2011 годами.

Відео дня

Теперь, в секретной оценке разведки США под названием "Политическая коррупция: Эндрю Маунтбеттен-Виндзор" — с подзаголовком "Определенный российский союз" — якобы описывается, как российские оперативники считали его "слабым звеном" королевской семьи.

Источник, знакомый с документом, сообщил: "В отчете изложена якобы стратегия, по которой российская разведка создавала неформальные сети влияния вокруг социально связанных посредников — таких лиц, как Джеффри Эпштейн, которые имели близость к влиятельным политическим и коммерческим деятелям".

В оценке утверждается, что его считали ценным контактом из-за его близости к королевской семье, человеком, чей статус можно было использовать для "открытия дверей и оказания доверия в деликатных средах".

Эндрю Виндзор Фото: The Royal Family

Был обижен на брата

В отчете, как сообщается, утверждается, что российские агенты считали, якобы Эндрю затаил давнюю обиду на своего старшего брата, короля Чарльза, которого он считал слабым и не заслуживающим трона.

Один инсайдер сказал: "Эндрю не считали человеком, на которого нужно давить. Скорее, его считали доступным и полезным идиотом, если нельзя лучше сказать — человеком, чьи личные стремления и затяжные обиды можно было решить с помощью похвалы, доступа и возможностей, а не принуждения".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Скандальная фотография бывшего принца Эндрю, сделанная после его 12-часового допроса полицией, вдруг засветилась в Лувре.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали заявление британского монарха Чарльза III относительно ареста скандального королевского представителя.

Кроме того, 21 февраля издание Sky News сообщило, что бывшего принца Эндрю хотят выгнать из очереди на королевский престол.