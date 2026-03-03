Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Считали "полезным идиотом": россияне использовали экс-принца Эндрю, — СМИ

Эндрю Виндзора российская разведка использовала как проводника в британский истеблишмент
Эндрю Виндзор | Фото: Из открытых источников

Скандальный Эндрю Виндзор годами "преследовался как шпионский крот" кураторами, которые "хотели использовать его ненависть к брату Чарльзу".

RadarOnline пишет, что Эндрю считался российской разведкой потенциальным проводником в британский истеблишмент. Более того, согласно секретному отчету США, его называли "полезным идиотом", чьи личные обиды и уязвимости можно было использовать.

Экс-принц Эндрю — "полезный идиот"?

66-летний Эндрю был арестован в прошлом месяце в его резиденции в поместье Сандрингем по подозрению в неправомерных действиях на государственной должности на фоне заявлений о том, что он, вероятно, вылил конфиденциальную информацию своему другу-преступнику Джеффри Эпштейну, полученную в течение десяти лет его работы на посту специального представителя Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций между 2001 и 2011 годами.

Відео дня

Теперь, в секретной оценке разведки США под названием "Политическая коррупция: Эндрю Маунтбеттен-Виндзор" — с подзаголовком "Определенный российский союз" — якобы описывается, как российские оперативники считали его "слабым звеном" королевской семьи.

Источник, знакомый с документом, сообщил: "В отчете изложена якобы стратегия, по которой российская разведка создавала неформальные сети влияния вокруг социально связанных посредников — таких лиц, как Джеффри Эпштейн, которые имели близость к влиятельным политическим и коммерческим деятелям".

В оценке утверждается, что его считали ценным контактом из-за его близости к королевской семье, человеком, чей статус можно было использовать для "открытия дверей и оказания доверия в деликатных средах".

Эндрю Виндзор
Эндрю Виндзор
Фото: The Royal Family

Был обижен на брата

В отчете, как сообщается, утверждается, что российские агенты считали, якобы Эндрю затаил давнюю обиду на своего старшего брата, короля Чарльза, которого он считал слабым и не заслуживающим трона.

Один инсайдер сказал: "Эндрю не считали человеком, на которого нужно давить. Скорее, его считали доступным и полезным идиотом, если нельзя лучше сказать — человеком, чьи личные стремления и затяжные обиды можно было решить с помощью похвалы, доступа и возможностей, а не принуждения".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, 21 февраля издание Sky News сообщило, что бывшего принца Эндрю хотят выгнать из очереди на королевский престол.