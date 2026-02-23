Пранкеры высмеяли бывшего принца Эндрю, засветив его "позорную" фотографию в Лувре

Скандальная фотография бывшего принца Эндрю, сделанная после его 12-часового допроса полицией, вдруг засветилась в одном из самых известных музеев мира.

Пранкеры из TikTok решили посмеяться над членом королевской семьи, вывесив неудачный кадр в парижском Лувре. Об этом пишет издание The Mirror.

Фотография, которая 19 февраля облетела весь мир, демонстрирует встревоженного бывшего принца Эндрю в момент, когда тот вышел из полицейского участка и сел в автомобиль Range Rover. Он пытался спрятаться на заднем сиденье машины, однако СМИ таки удалось зафиксировать этот момент.

GB News | фотография бывшего принца Эндрю в Лувре

Группа шутников расклеила эту фотографию на стене парижской галереи Лувр, выставив снимок на обозрение потенциально десяткам тысяч людей. Эти люди попали на камеру посетителей, которые и рассказали о пранке СМИ.

Хотя эту фотографию уже просмотрели в интернете миллионы людей, Лувр мог бы добавить еще "славы" скандальному кадру с членом королевской семьи. Ежедневно музей посещают 30 тысяч человек, пишет издание.

Медиа также обращает внимание, что фотографию шутники повесили не где-нибудь, а рядом с поддельной подписью к выставочной работе под названием "Он сейчас потеет". Таким образом они иронично намекнули на известное заявление бывшего принца о том, что он не потеет.

Автор считает, что этот пранк только может усилить смущение и усилить напряжение в королевской семье, которая и так столкнулась с этим после ареста бывшего принца на прошлой неделе. Это все происходит на фоне скандала вокруг Джеффри Эпштейна, который недавно вспыхнул с новой силой.

Напомним, 21 февраля издание Sky News сообщило, что бывшего принца Эндрю хотят выгнать из очереди на королевский престол.

Также ранее издание The Mirror писало, что арест Эндрю может "свергнуть" королевскую семью.