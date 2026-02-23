Пранкери висміяли колишнього принца Ендрю, засвітивши його "ганебну" фотографію у Луврі
Скандальна фотографія колишнього принца Ендрю, зроблена після його 12-годинного допиту поліцією, раптом засвітилася в одному з найвідоміших музеїв світу.
Пранкери з TikTok вирішили покепкувати з члена королівської сім'ї, вивісивши невдалий кадр у паризькому Луврі. Про це пише видання The Mirror.
Фотографія, яка 19 лютого облетіла весь світ, демонструє стривоженого колишнього принца Ендрю у момент, коли той вийшов з поліцейського відділку та сів в автомобіль Range Rover. Він намагався заховатися на задньому сидінні машини, однак ЗМІ таки вдалося зафіксувати цей момент.
Група жартівників розклеїла цю фотографію на стіні паризької галереї Лувр, виставивши знімок на огляд потенційно десяткам тисяч людей. Ці люди потрапили на камеру відвідувачів, які й розповіли про пранк ЗМІ.
Хоча цю фотографію вже переглянули в інтеренті мільйони людей, Лувр міг би додати ще "слави" скандальному кадру з членом королівської сім'ї. Щоденно музей відвідують 30 тисяч осіб, пише видання.
Медіа також звертає увагу, що фотографію жартівники повісили не деінде, а поруч із підробленим підписом до виставкової роботи під назвою "Він зараз пітніє". У такий спосіб вони іронічно натякнули на відому заяву колишнього принца про те, що він не пітніє.
Автор вважає, що цей пранк лише може посилити збентеження і посилити напругу у королівській родині, яка і так зіштовхнулася з цим після арешту колишнього принца минулого тижня. Це все відбувається на тлі скандалу довкола Джеффрі Епштейна, що нещодавно спалахнув з новою силою.
Нагадаємо, 21 лютого видання Sky News повідомило, що колишнього принца Ендрю хочуть вигнати з черги на королівський престол.
Також раніше видання The Mirror писало, що арешт Ендрю може "повалити" королівську сім'ю.