Пранкери висміяли колишнього принца Ендрю, засвітивши його "ганебну" фотографію у Луврі

Скандальна фотографія колишнього принца Ендрю, зроблена після його 12-годинного допиту поліцією, раптом засвітилася в одному з найвідоміших музеїв світу.

Пранкери з TikTok вирішили покепкувати з члена королівської сім'ї, вивісивши невдалий кадр у паризькому Луврі. Про це пише видання The Mirror.

Фотографія, яка 19 лютого облетіла весь світ, демонструє стривоженого колишнього принца Ендрю у момент, коли той вийшов з поліцейського відділку та сів в автомобіль Range Rover. Він намагався заховатися на задньому сидінні машини, однак ЗМІ таки вдалося зафіксувати цей момент.

GB News | фотографія колишнього принца Ендрю у Луврі

Група жартівників розклеїла цю фотографію на стіні паризької галереї Лувр, виставивши знімок на огляд потенційно десяткам тисяч людей. Ці люди потрапили на камеру відвідувачів, які й розповіли про пранк ЗМІ.

Хоча цю фотографію вже переглянули в інтеренті мільйони людей, Лувр міг би додати ще "слави" скандальному кадру з членом королівської сім'ї. Щоденно музей відвідують 30 тисяч осіб, пише видання.

Медіа також звертає увагу, що фотографію жартівники повісили не деінде, а поруч із підробленим підписом до виставкової роботи під назвою "Він зараз пітніє". У такий спосіб вони іронічно натякнули на відому заяву колишнього принца про те, що він не пітніє.

Автор вважає, що цей пранк лише може посилити збентеження і посилити напругу у королівській родині, яка і так зіштовхнулася з цим після арешту колишнього принца минулого тижня. Це все відбувається на тлі скандалу довкола Джеффрі Епштейна, що нещодавно спалахнув з новою силою.

Нагадаємо, 21 лютого видання Sky News повідомило, що колишнього принца Ендрю хочуть вигнати з черги на королівський престол.

Також раніше видання The Mirror писало, що арешт Ендрю може "повалити" королівську сім'ю.