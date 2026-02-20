Эпштейн построил "тайный крематорий" на своем ранчо, — The Sun (видео)

Бывший полицейский сообщил ФБР, что покойный финансист построил секретный мусоросжигатель на уединенном ранчо, которое сейчас находится в центре нового полицейского расследования по делу о "похороненных девушках".

Бывший полицейский, чье имя не называют, патрулировал район вокруг ранчо Зорро недалеко от Стэнли, штат Нью-Мексико, которое принадлежало Джеффри Эпштейну, в течение 15 лет. И он обеспокоен тем, что Джеффри Эпштейн мог годами уничтожать "улики", пишет The Sun.

Ранчо "Зорро" Джеффри Эпштейна никогда тольком не обыскивали

Это происходит на фоне растущего числа обвинений в том, какую роль этот удаленный объект сыграл в сексуальном насилии или торговле людьми в отношении несовершеннолетних девочек и молодых женщин.

Убежище Эпштейна в Нью-Мексико стало предметом нового расследования после появления тревожных заявлений о захоронении двух тел на этой обширной территории.

На ранчо "Зорро" Джеффри Эпштейна могли уничтожать улики

Другие объекты недвижимости, принадлежащие покойному финансисту, обыскивались на протяжении многих лет, но федеральные агенты никогда не обыскивали ранчо, которое было продано в 2023 году.

Теперь же в ходе расследования был обнаружен документ, раскрывающий пугающие опасения бывшего полицейского по поводу сарая, построенного на территории в высокогорной пустыне.

В протоколе ФБР от 19 июля 2019 года — всего через несколько дней после ареста Эпштейна — подробно описывается звонок, принятый от отставного сотрудника полиции штата Нью-Мексико, имя которого засекречено.

Бывший полицейский сказал, что заметил в сарае дымоход и "шлюз" — надежный вход с несколькими дверями, устроенный таким образом, что одновременно можно открыть только одну из них.

В сообщении о звонке говорится: "На участке, расположенном на дороге Зорро Ранч Роуд, Стэнли, штат Нью-Мексико, недавно был построен большой сарай. Он вызывает подозрения, так как в нем есть гаражные ворота, которые выглядят как шлюз, а также есть дымоход. [Имя засекречено] обеспокоен тем, что в сарае может быть спрятан мусоросжигатель".

Также неназванный полицейский сообщил, что прямо за подозрительным сараем с крематорием установили старый трейлер 1970-х годов, что не соответствует правилам округа Санта-Фе. И он рассказал, что на территории ранчо обеспечена строгая охрана, включая камеры видеонаблюдения, ворота и другие меры безопасности.

"[Имя скрыто] объяснил, что построенный сарай не похож на тот, который используется для животноводства. Он хотел сообщить эту информацию в ФБР, потому что опасается, что здесь могут быть уничтожены улики", - говорится в сообщении.

Бывший офицер также сообщил ФБР, что на ранчо "часто видели много известных людей".

Согласно отчету, отставной полицейский заявил, что слышал "слухи" о том, что Эпштейн использовал эту недвижимость для "встречи завербованных девушек".

Его звонок в ФБР прозвучал всего через несколько дней после ареста Эпштейна по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации 6 июля 2019 года и за несколько недель до смерти финансиста 10 августа.

Что скрывает ранчо Эпштейна — появились новые факты

Генеральный прокурор штата Нью-Мексико Рауль Торрес заявил: "Информация, содержащаяся в ранее засекреченных файлах ФБР, заслуживает дальнейшего изучения".

Это произошло на фоне возобновления уголовного расследования по обвинениям в незаконной деятельности на ранчо. Первоначальное дело было закрыто в 2019 году федеральными прокурорами Нью-Йорка, но у прокуроров штата теперь возникли новые вопросы. Министерство юстиции штата Нью-Мексико теперь требует доступа к полным, не отредактированным отчетам ФБР.

Ранчо Эпштейна в Нью-Мексико начали обыскивать

Тем временем законодатели начали отдельное расследование по заявлениям о том, что жертвы стали жертвами торговли людьми, подвергались насилию и были тайно захоронены в этом пустынном поместье.

Так называемой "комиссии по установлению истины" выделено 2,5 миллиона долларов для выяснения того, кто что знал и кто мог принимать участие в предполагаемых злоупотреблениях на территории ранчо Эпштейна.

Внимание к ранчо вновь привлекли сенсационные обвинения, всплывшие в последней порции документов по делу Эпштейна, обнародованных правительством США.

В электронном письме утверждалось, что осужденный за сексуальные преступления Джеффри Эпштейн приказал похоронить на территории "двух иностранок" после того, как они были задушены во время "грубого, фетишистского секса".

В электронном письме, отправленном в ноябре 2019 года, утверждалось, что тела были спрятаны "где-то в холмах за пределами ранчо "Зорро" и что отправитель снял семь видеозаписей в доме Эпштейна.

Сенсационные заявления сделал человек, утверждавший, что он был одним из бывших сотрудников Эпштейна.

К сообщению также были прикреплены ссылки, якобы демонстрирующие сексуальные отношения Эпштейна с несовершеннолетними девочками.

Две из четырех жертв, давших показания на суде над Гислейн Максвелл по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, также сообщили о том, что происходило на ранчо Эпштейна.

Вирджиния Джуффре, покончившая с собой в апреле прошлого года, ранее утверждала, что Эпштейн продавал ее влиятельным мужчинам именно на этом ранчо.

Помимо расследования выдвинутых обвинений, законодатели штата Нью-Мексико хотят выяснить, почему Эпштейн не был зарегистрирован в штате как сексуальный преступник после того, как в 2008 году во Флориде признал себя виновным в склонении несовершеннолетней девушки к проституции.

Эпштейну так и не предъявили обвинения в Нью-Мексико, но в 2019 году прокуроры штата подтвердили, что опросили возможных жертв, посетивших ранчо к югу от Санта-Фе.

Джеффри Эпштейн купил ранчо Зорро в 1993 году у бывшего губернатора-демократа Брюса Кинга и построил на холме большой особняк. Сейчас ранчо Зорро принадлежит бывшему сенатору штата Техас Дону Хаффайнсу, который приобрел эту собственность у наследников Эпштейна в 2023 году.

Ранее стало известно, что новые документы по Джеффри Эпштейну ставят под сомнение официальную версию его смерти в августе 2019 года.