78-летняя королева Камилла "тонко вспомнила" о Джеффри Эпштейне и Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре, когда в своей речи к женщинам в Сент-Джеймском дворце она резко высказалась о тех, кто "набрасывается на других, не думая о последствиях".

Супруга короля Чарльза носила значок, который ей подарила французская жертва насилия Жизель Пелико, на котором красовалась надпись "Стыд должен сменить сторону", выступив на вечеринке Women of the World (WOW). Об этом пишет издание The Sun.

Камилла во время официальных мероприятий выступила со словами, в которых резко высказалась о тех, кто "набрасывается на других, не думая о последствиях". Королева также сказала слова поддержки тем, кто пострадал от насилия, но при этом ему не поверили.

"Мы стоим с вами и рядом с вами, сегодня и ежедневно, в солидарности, скорби и сочувствии", — подчеркнула Камилла.

AFP | королева Камилла раскритиковала тех, кто совершает насилие

Представитель Букингемского дворца на вопрос журналистов о том, не было ли выступление королевы "тонко завуалированным" намеком на скандал с Эпштейном, в который попала семья из-за бывшего принца Эндрю, дал ответ.

"Я думаю, что речь Ее Величества говорит сама за себя", — сказал он.

Королева в речи также рассказала, что каждая женщина "имеет собственную историю", говоря о насилии.

"У каждой женщины есть история. И эти истории нужно рассказать. Потому что, когда мы живем в культуре молчания, мы усиливаем насилие в отношении женщин и девушек", — подчеркнула Камилла.

Издание вспоминает, что королева сама пострадала от нападения злоумышленника, когда тот пытался ее трогать во время путешествия в поезде. Это произошло, когда она была еще в подростковом возрасте, в 1960-х годах. Об этом рассказывается в книге "Власть и дворец: внутренняя история монархии и 10 Даунинг-стрит" Валентина Лоу. Упоминается, что королева отбилась от нападающего, ударив его туфлей с каблуком.

Напомним, 3 марта издание RadarOnline рассказывало, что россияне считали Эндрю "полезным идиотом", поэтому использовали его.

Также в феврале в The Daily Mail сообщили, что Netflix хотят выпустить продолжение сериала "Корона", в котором расскажут об истории падения принца Эндрю.