Хотят экранизировать историю падения Эндрю: Netflix выпустит продолжение сериала "Корона"

В Голливуде началась "гонка" между Netflix, Amazon и Disney за то, кто экранизирует историю падения бывшего принца Эндрю на фоне скандала с Джеффри Эпштейном и его недавним арестом.

После драматического задержания и допроса полицией бывшего принца Netflix рассматривает возможность выпуска одноразового спецвыпуска сериала "Корона", посвященного Эндрю. Об этом сообщило издание The Daily Mail со ссылкой на источники.

Крупнейший в мире стриминговый сервис Netflix уже транслировал шесть сезонов нашумевшего сериала о королевской семье"Корона", который снимал Питер Морган и эпизоды которого выходили с 2016 по 2023 годы. Теперь платформа ведет переговоры с создателем шоу о мини-сериале о впечатляющем падении бывшего принца.

Фотография Эндрю после ареста, которую шутники повесили в Лувре Фото: GB News

Продолжение сериала "Корона" будет "драматическим"

Возможное продолжение сериала "Корона" обещает быть "драматичным", утверждают инициаторы идеи.

"События прошлой недели являются историческими и беспрецедентными. Уже некоторое время ведутся переговоры с Left Bank Pictures, которой принадлежат права на сериал "Корона", относительно серии разовых спецвыпусков о королевских скандалах и драмах", — рассказал источник изданию.

В то же время в Disney Studios сообщили, что сценаристы уже "засыпали" их идеями экранизации истории падения бывшего принца Эндрю. Однако Netflix считает логичным продолжить "Корону", которая получила много положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей.

"Сериал "Корона" закончился, но название будет жить дальше. Ведутся ожесточенные переговоры о создании ограниченного сериала под флагом "Короны" о саге Эндрю, который будет таким же драматичным, если не более драматичным, чем что-либо, показанное в оригинальном сериале, который включал эпизоды об отречении и... смерти Дианы", — цитирует издание собеседника, знакомого с идеей продолжения сериала.

Подробности о продолжении сериала и возможном актерском составе, в том числе о том, кто сыграет Эндрю и будет ли показан в ленте сам Джеффри Эпштейн, пока неизвестны. Идея лишь находится на этапе обсуждений.

Стоит отметить, что историю принца Эндрю уже показывали ранее на Netflix. 5 апреля 2024 года вышел художественный фильм "Сенсация", который воспроизводит события, предшествовавшие громкому телевизионному интервью принца в программе BBC Newsnight.

Напомним, 23 февраля The Mirror показало, как пранкеры подшутили над бывшим принцем Эндрю, вывесив его фотографию в Лувре.

Ранее издание Sky News писало, что Эндрю хотят выгнать из очереди на королевский престол.