Хочуть екранізувати історію падіння Ендрю: Netflix випустить продовження серіалу "Корона"

У Голлівуді розпочалися "перегони" між Netflix, Amazon та Disney за те, хто екранізує історію падіння колишнього принца Ендрю на тлі скандалу з Джеффрі Епштейном та його нещодавнім арештом.

Після драматичного затримання і допиту поліцією колишнього принца Netflix розглядає можливість випуску одноразового спецвипуску серіалу "Корона", присвяченого Ендрю. Про це повідомило видання The Daily Mail з посиланням на джерела.

Найбільший у світі стримінговий сервіс Netflix вже транслював шість сезонів нашумілого серіалу про королівську родину "Корона", що знімав Пітер Морґан і епізоди якого виходили з 2016 по 2023 роки. Тепер платформа веде переговори з творцем шоу щодо мінісеріалу про вражаюче падіння колишнього принца.

Фотографія Ендрю після арешту, яку жартівники повісили у Луврі Фото: GB News

Продовження серіалу "Корона" буде "драматичним"

Можливе продовження серіалу "Корона" обіцяє бути "драматичним", стверджують ініціатори ідеї.

Відео дня

"Події минулого тижня є історичними та безпрецедентними. Вже деякий час ведуться переговори з Left Bank Pictures, якій належать права на серіал "Корона", щодо серії разових спецвипусків про королівські скандали та драми", — розповіло джерело виданню.

Водночас у Disney Studios повідомили, що сценаристи вже "засипали" їх ідеями екранізації історії падіння колишнього принца Ендрю. Проте Netflix вважає логічним продовжити "Корону", яка отримала багато схвальних відгуків як від критиків, так і від глядачів.

"Серіал "Корона" закінчився, але назва житиме далі. Точаться запеклі переговори про створення обмеженого серіалу під прапором "Корони" про сагу Ендрю, який буде таким же драматичним, якщо не більш драматичним, ніж будь-що, показане в оригінальному серіалі, який включав епізоди про зречення та… смерть Діани", — цитує видання співрозмовника, обізнаного з ідеєю продовження серіалу.

Подробиці щодо продовження серіалу і можливого акторського складу, зокрема того, хто зіграє Ендрю і чи буде показано у стрічці самого Джеффрі Епштейна, наразі невідомі. Ідея лише перебуває на етапі обговорень.

Варто зазначити, що історію принца Ендрю вже показували раніше на Netflix. 5 квітня 2024 року вийшов художній фільм "Сенсація", який відтворює події, що передували гучному телевізійному інтерв'ю принца у програмі BBC Newsnight.

Нагадаємо, 23 лютого The Mirror показало, як пранкери пожартували над колишнім принцом Ендрю, вивісивши його фотографію у Луврі.

Раніше видання Sky News писало, що Ендрю хочуть вигнати з черги на королівський престол.