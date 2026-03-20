З'явилися фото "шпигунської кімнати" у "Будинку жахів" Епштейна: нові деталі розслідування

У мережі оприлюднили нові зображення з особняка фінансиста Джеффрі Епштейна в Нью-Йорку, який раніше отримав неофіційну назву "будинок жахів". Серед них — перше фото так званої "шпигунської кімнати", яка, за даними джерел, могла використовуватися для прихованого стеження за гостями.

Зображення було знайдено під час аналізу понад трьох мільйонів документів, оприлюднених наприкінці січня Міністерством юстиції США. Архів містить численні фото інтер’єрів особняка Епштейна на Верхньому Іст-Сайді, який відвідували впливові представники політики, бізнесу та шоу-бізнесу, пише Radar Online.

На одному з найбільш обговорюваних фото видно кімнату з великою кількістю моніторів і записувального обладнання. Камери, судячи з усього, охоплювали спальні, коридори та спільні приміщення будинку.

Джерела, обізнані з розслідуванням, вважають, що система могла використовуватися для запису гостей без їхнього відома — з метою подальшого шантажу. За їх словами, розташування камер і технічне оснащення вказують на продуману та системну схему збору компрометуючих матеріалів.

Оприлюднили нові зображення з особняка Джеффрі Епштейна Фото: Міністерство юстиції США

"Це не була звичайна система безпеки — це було цілеспрямоване стеження. Все вказує на те, що записи могли використовуватися як інструмент впливу", — зазначив один зі співрозмовників.

Інше джерело додало, що виявлене фото змінює уявлення про масштаби діяльності Епштейна, натякаючи на можливу участь у ширшій мережі збору інформації.

Раніше деякі ймовірні жертви вже заявляли про наявність прихованих камер у будинках Епштейна. Нові матеріали з його резиденції у Флориді також свідчать про можливе відеоспостереження в робочому кабінеті.

Окрім цього, документи містять численні фото інтер’єрів, які слідчі назвали тривожними: картини оголених дітей, скульптури та приміщення з відвертим декором.

Оприлюднили нові зображення з особняка Джеффрі Епштейна Фото: Міністерство юстиції США

Також оприлюднені знімки зафіксували Епштейна у неформальних ситуаціях разом із гостями, серед яких були відомі політики та бізнесмени. Водночас наголошується, що самі фото не є доказами їхньої причетності до злочинів.

Правоохоронці зазначають, що поява зображення "шпигунської кімнати" може посилити питання щодо того, чи діяв Епштейн самостійно. Наявність такої інфраструктури свідчить про можливу організовану діяльність і викликає нові запитання щодо подальшої долі записів.

Розслідування триває.

