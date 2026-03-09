Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: що відомо

69-річний американський ілюзіоніст та гіпнотизер Девід Копперфілд завершує свою 25-річну резиденцію з виступами в Лос-Анджелесі на тлі скандалу довкола його зв'язку з Джеффрі Епштейном.

Ілюзіоніст роками підтримував зв'язки з Епштейном та його соратницею Гіслейн Максвелл, засудженими за сексуальну експлуатацію людей. Про це пише видання Los Angeles Magazine.

Як Копперфілд був пов'язаний з Епштейном

В оприлюднених Міністерством юстиції США документах у справі Епштейна була ціла низка службових записок ФБР, в яких згадується фокусник. В одній із них агенти між собою обговорювали, чи Копперфілд та Епштейн "перенаправляли одне одному потенційних жертв" та чи мали вони "схильність до неповнолітніх".

Згадка про ілюзіоніста також є у цивільному позові, що подали жертви мільярдера. Одна з жертв, Йоханна Сьоберг, згадувала про те, що одного разу Копперфілд запитував у неї, чи знає вона про те, що "дівчатам платять за те, щоб вони знаходили інших дівчат". На її думку, це вказувало на методи "вербування" потенційних жертв Епштейна.

Копперфілд згадується у цивільних позовах у справі Епштейна Фото: instagram.com/copperfield

Самому ілюзіоністу за все його життя ніколи не висували звинувачень у протизаконних діях. Він також відкидає будь-які звинувачення проти себе, однак 7 березня у себе на сторінці в Instagram виклав допис, в якому оголосив про завершення своєї 25-річної резиденції з виступами в Лос-Анджелесі. Останнє шоу ілюзіоніста має відбутися вже у квітні.

Копперфілд повідомив про завершення виступів на сцені

Варто зазначити, що у травні 2024 року видання The Guardian повідомляло, що Копперфілда 16 жінок звинуватили у сексуальних домаганнях та неналежній поведінці упродовж десятиліть. І адвокат, і сам фокусник тоді відкидали ці звинувачення.

