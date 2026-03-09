Девід Копперфілд покидає сцену на тлі скандалу з Епштейном: що відомо
69-річний американський ілюзіоніст та гіпнотизер Девід Копперфілд завершує свою 25-річну резиденцію з виступами в Лос-Анджелесі на тлі скандалу довкола його зв'язку з Джеффрі Епштейном.
Ілюзіоніст роками підтримував зв'язки з Епштейном та його соратницею Гіслейн Максвелл, засудженими за сексуальну експлуатацію людей. Про це пише видання Los Angeles Magazine.
Як Копперфілд був пов'язаний з Епштейном
В оприлюднених Міністерством юстиції США документах у справі Епштейна була ціла низка службових записок ФБР, в яких згадується фокусник. В одній із них агенти між собою обговорювали, чи Копперфілд та Епштейн "перенаправляли одне одному потенційних жертв" та чи мали вони "схильність до неповнолітніх".
Згадка про ілюзіоніста також є у цивільному позові, що подали жертви мільярдера. Одна з жертв, Йоханна Сьоберг, згадувала про те, що одного разу Копперфілд запитував у неї, чи знає вона про те, що "дівчатам платять за те, щоб вони знаходили інших дівчат". На її думку, це вказувало на методи "вербування" потенційних жертв Епштейна.
Самому ілюзіоністу за все його життя ніколи не висували звинувачень у протизаконних діях. Він також відкидає будь-які звинувачення проти себе, однак 7 березня у себе на сторінці в Instagram виклав допис, в якому оголосив про завершення своєї 25-річної резиденції з виступами в Лос-Анджелесі. Останнє шоу ілюзіоніста має відбутися вже у квітні.
Варто зазначити, що у травні 2024 року видання The Guardian повідомляло, що Копперфілда 16 жінок звинуватили у сексуальних домаганнях та неналежній поведінці упродовж десятиліть. І адвокат, і сам фокусник тоді відкидали ці звинувачення.
Нагадаємо, 6 березня видання Sky News повідомило, що Мін'юст США оприлюднив зниклі файли у справі Епштейна: там згадується, що Дональд Трамп нібито знущався над дівчиною.
Також 3 березня дочка російського олігарха Джабраїлова розповіла, що її батька могли вбити через Епштейна.