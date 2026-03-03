Дочка російського олігарха Джабраїлова вважає, що його вбили через Епштейна

Альвіна Джабраїлова, яка живе в Монако і працює художницею, повідомила, що спілкувалася з батьком незадовго до його смерті й уважає, що колишній кандидат у президенти РФ ніяк не міг вчинити суїцид.

"Мій батько не вбивав себе. Я щойно дізналася, що він помер. Він не вбивав себе. Його вбили через зв'язки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном", — сказала вона в одному з роликів.

Дочка Джабраїлова вважає, що його вбили Фото: Соцсети

За словами Джабраїлової, підприємець був другом Епштейна і його спільниці Гіслейн Максвелл, а також був асоційований із президентом США Дональдом Трампом.

Джабраїлова додала, що хвилюється за свою безпеку, і наголосила, що не вчинятиме суїциду, хай би що сталося. Крім того, вона оголосила збір коштів серед своїх підписників, щоб приїхати в Росію на похорон батька.

Альвіна Джабраїлова живе в Монако Фото: Соцсети

Але Умара Джабраїлова вже поховали 3 березня в його родовому селі Нові Атаги в Шалінському районі Чечні. На прощанні з ним були присутні сотні людей, чи були на церемонії представники влади республіки, невідомо.

Відео дня

Тіло Джабраїлова після здійснення необхідних ритуалів винесли на ношах і, здійснюючи релігійний обряд зікр, доправили пішки на цвинтар, де і поховали.

Життя і смерть Умара Джабраїлова — що відомо

Про смерть Умара Джабраїлова стало відомо 2 березня. РосЗМІ повідомили, що його знайшли мертвим у його квартирі на Тверській вулиці в Москві, поруч із ним лежав колекційний пістолет Люгер, з якого він нібито і застрелився. Його госпіталізували як невідомого у важкому стані, пізніше його впізнали охоронці.

Умар Джабраїлов у 1990-х вважався одним із найбагатших росіян. Був сенатором Ради Федерації від Чечні і заступником голови комітету СФ з міжнародних справ (2004-2009). У цей період він був близьким до оточення президента республіки Ахмата Кадирова — разом із ним він здійснив хадж до Мекки — і вступив у партію "Единая Россия", у лавах якої перебував до 2017 року.

Умар Джабраїлов був зіркою світського життя РФ початку 2000-х Фото: Соцсети

У 2000 році брав участь у виборах президента Росії, на яких посів останнє, 11-те місце, отримавши 0,08% голосів. Він також був завсідником світських тусовок, зустрічався з Ксенією Собчак і Наомі Кемпбелл. Також йому приписували романи з Шерон Стоун, Орнеллою Муті та іншими знаменитостями.

Ім'я Джабраїлова фігурувало в опублікованих Мін'юстом США "файлах Епштейна". Він вів листування з його спільницею Гіслейн Максвелл і був знайомий із самим Джеффрі Епштейном.

У 2017 році Умар Джабраїлов опинився в центрі гучного скандалу після стрілянини в номері готелю Four Seasons у Москві. Його затримали співробітники поліції, у номері було виявлено порожні пляшки, а також наркотики. Суд визнав бізнесмена винним у вживанні наркотичних речовин без призначення лікаря і призначив штраф у розмірі 4 тисяч рублів. У листопаді того ж року його було також визнано винним у хуліганстві із застосуванням зброї та оштрафовано на 500 тисяч рублів. Партія "Единая Россия", членом якої він тоді був, після інциденту виключила його зі своїх лав.

На початку квітня 2020 року Джабраїлов, перебуваючи, за його словами, у "шоковому стані", спробував накласти на себе руки в одному з московських готелів. Тоді його вдалося врятувати. Пізніше він пояснював свій вчинок багаторічною боротьбою з наркотичною залежністю і відчуттям соціальної незатребуваності, про що говорив в інтерв'ю Ксенії Собчак.

РосЗМІ також повідомляли, що Умар Джабраїлов залишив після себе боргів на мільйони рублів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про смерть Джабраїлова, а також про те, чим він прославився в РФ.

Також ми повідомляли, що на Кіпрі наклав на себе руки високопоставлений російський дипломат, який виявився співробітником ГРУ, який нібито готував втечу.