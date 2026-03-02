У Москві знайшли мертвим екссенатора Чечні: перші подробиці про смерть Умара Джабраїлова

Бізнесмен і колишній сенатор від Чечні Умар Джабраїлов наклав на себе руки на вулиці Тверській у центрі Москви. Йому було 67 років.

Про суїцид Джабраїлова повідомляють росЗМІ, зокрема про його смерть пише і Telegram-канал Mash.

За інформацією з пабліка, Джабраїлов був знайдений у квартирі в житловому комплексі Vesper Tverskaya у важкому стані, а поруч із ним виявили раритетний німецький пістолет Parabellum P08, він же відомий як Luger.

Чоловіка госпіталізували як невідомого, поки його не впізнали охоронці. Як інформує Baza, постріл пролунав о першій годині ночі, але потрапити до квартири підприємця рятувальники і медики змогли тільки через 2,5 години, оскільки двері були замкнені зсередини. За цей час він втратив багато крові.

Після пострілу бізнесмен був живий ще близько трьох годин. Приблизно о 03:00 його доставили в лікарню. Джабраїлова намагалися реанімувати щонайменше півгодини, але врятувати його не вдалося. Він помер близько 04:00.

Самогубство Джабраїлова: що стало причиною

Що штовхнуло бізнесмена на такий крок, невідомо, оскільки передсмертної записки він не залишив. За даними ЗМІ, перед смертю в колишнього сенатора заблокували всі рахунки в кількох банках за рішенням податкової. Тож оглядачі не виключають, що головна причина — проблеми в бізнесі.

Такої ж версії дотримуються і правоохоронні органи, про що заявили в коментарі ТАСС. Кримінальної складової у смерті бізнесмена немає, запевнили в поліції.

Як пише "Агентство", Джабраїлов торік не надав податкову декларацію, після чого в серпні ФПС призупинила операції за його рахунками в трьох банках: Альфа-банку, "Сбері" й "Озон банку".

Фото: Агентство. Новости

А 2 березня 2026 року податкова призупинила операції за рахунками в уже в шести банках: ВТБ (дві філії), Т-Банку, "Сбері", "Озон банку", "Уралсибі" та Альфа-банку. Причина — несплата податків, зборів, пені або штрафу.

Напередодні смерті він записав відео, де висловлював стурбованість ситуацією на Близькому Сході та переживав за російських туристів, які опинилися в зоні конфлікту.

Останнє відео Джабраїлов записав напередодні смерті

"Він був дуже яскравою, непересічною особистістю. Я особисто був із ним знайомий. І, звичайно, така новина вибила всіх із колії. Останнім часом Умар Алієвич був у депресії, переживав невдачі в бізнесі — його фінансове падіння пов'язане з поточною ситуацією", — розповів журналістам адвокат Тимур Маршані.

Пістолет, з якого він, імовірно, міг стріляти в себе, — це модель P08, яка дуже цінується серед колекціонерів. Ціна бойового доходить до 2 мільйонів рублів, а вартість раритетних моделей з історією — до 10 мільйонів.

Пістолет "Люгер", який знайшли поруч із бізнесменом Фото: Mash

Джабраїлов захоплювався зброєю і завжди носив із собою пістолет на запобіжнику, про що розповідав у своїх інтерв'ю.

У 2017 він влаштував дебош із пістолетом Яригіна біля готелю Four Seasons. Під час затримання Джабраїлов перебував у стані наркотичного сп'яніння Бізнесмена звинуватили за статтею "Хуліганство", призначили штраф 500 тисяч і відібрали зброю. Його також виключили з "Единой России" за дії, які "дискредитують партію і завдають удару політичним інтересам".

Через рік ствол йому повернули за рішенням суду.

У 2020 році Джабраїлов уже намагався накласти на себе руки, але тоді його врятували.

Умар Джабраїлов: бізнес і політика

Умар Джабраїлов народився в Грозному 28 червня 1958 року. У 1997 році став топ-менеджером групи компаній "Плаза". Ця структура управляла торговельними центрами в Росії, зокрема "Охотним Рядом", "Смоленським пасажем", готелем "Россия".

У 2000 році Умар Джабраїлов балотувався на пост президента РФ, набравши 0,1%, а з 2004 до 2009 року представляв Чечню в Раді Федерації і обіймав посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

Пост він залишив після наказу глави республіки Рамзана Кадирова "негайно скласти повноваження".

Бізнесмен, за даними ЗМІ, сплачував внески до Фонду Кадирова, створеного, як декларується, "з метою надання благодійної допомоги нужденним громадянам і створення робочих місць для населення республіки".

З 2015 року Джабраїлов очолював асоціацію підприємців з розвитку бізнес-патріотизму "Аванті", був співвласником співвласником "Аванті БудГрупп", яка зводила житловий комплекс на території колишнього заводу ЗІЛ.

Радником президента асоціації "Аванті" у 2017 році була дочка прес-секретаря Путіна Єлизавета Пєскова.

За даними Baza, підприємець останнім часом активно шукав нові джерела доходу. Три місяці тому він заявив про старт нового проєкту — "1,62 Development", ставши їхнім амбасадором.

Компанія позиціонувала себе як забудовник об'єктів будь-якого масштабу — житлових комплексів, інфраструктури, соціальних установ і міських центрів.

"Ми відроджуємо міста Новоросії", — йшлося на сайті.

Джабраїлов був амбасадором девелопера, який відроджував "міста Новоросії" Фото: Baza

Паралельно Джабраїлов активно розвивав блог і просував особистий бренд у соцмережах. Він став публікувати безліч роликів і постів, вирізками з інтерв'ю і "правилами життя".

У грудні минулого року бізнесмен засвітився у файлах Епштейна. Джабраїлов запевняв Baza, що й гадки не має як там з'явився.

Фото Джабраїлова з файлів Епштейна Фото: Baza

За його словами, він дійсно був знайомий із Джеффрі Епштейном, але не спілкувався з ним і дружніх стосунків не підтримував.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що в Москві знайдено мертвим колишнього заступника міністра праці Олексія Скляра.

Також повідомлялося, що на Кіпрі наклав на себе руки високопоставлений російський дипломат, який виявився співробітником ГРУ, який нібито готував втечу. Поліцію не пустили в посольство, і видали тіло тільки через кілька днів.