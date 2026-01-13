Готував втечу: російський дипломат, яка помер на Кіпрі, був агентом ГРУ, — ЗМІ

Співробітник посольства РФ у Нікосії таємничим чином наклав на себе руки після не менш таємничого зникнення Владислава Баумгертнера, колишнього гендиректора "Уралкалія". Місцевій поліції не дали проводити розслідування.

Загиблим імовірно внаслідок самогубства співробітником дипмісії посольства РФ на Кіпрі був третій секретар посольства Олексій Панов, випливає з даних дипломатичного листа Кіпру. Російське ЗМІ "Эхо" з посиланням на дослідника російського впливу за кордоном стверджує, що дипломат Панов був офіцером ГРУ РФ у званні капітана.

Автор книги "Російські агенти впливу в Німеччині" і розслідування про діяльність спецслужб на Кіпрі Дмитро Хмельницький розповів, що за даними його джерел, 41-річний Панов до призначення на Кіпр працював у Москві в інституті, пов'язаному з радіотехнікою, де, можливо, також працювала і його дружина. У його завдання в посольстві входило "обслуговування шпигунської апаратури в посольстві і, імовірно, за його межами".

Відео дня

Він звернув увагу на те, що Панов, за повідомленням дипмісії РФ, помер 8 січня, проте посольство оприлюднило цю інформацію лише 12 січня, не впустило на свою територію кіпрських поліцейських і не передало їм передсмертну записку, імовірно залишену Пановим.

"Якби причиною самогубства були особисті обставини, то незрозуміло, навіщо так довго приховували його смерть. Значить, було щось, що поставило їх у скрутне становище, і чотири дні йшли переговори з Москвою. Не виключаю, що він міг готувати втечу, яку розкрили і "запобігли", що абсолютно нормально для радянських і російських спецслужб", — вважає Хмельницький.

Експерт уточнив, що російські посольства по всьому світу завжди були ще й розвідувальними центрами, а зараз, коли дипломатія РФ "звелася до абсолютного мінімуму", розвідка — "ледь не єдине, чим вони займаються".

Хмельницький повідомив, що на Кіпрі все ще працюють шпигуни з РФ: "Одних радників, а це полковницькі посади, у російському посольстві на Кіпрі зараз вісім осіб, не кажучи вже про перших, других і третіх секретарів".

Однак він одразу повідомив, що не має інформації про загадкове зникнення на Кіпрі колишнього глави "Уралкалію" Владислава Баумгертнера за день до загибелі Панова і можливий зв'язок цих подій.

Причину смерті Панова російська влада не називала. У повідомленні посольства, де наведені лише його ініціали і не вказана посада, зазначено, що його смерть стала "глибоко особистою трагедією для його рідних і близьких". Жодної публічної інформації про Панова в інтернеті немає.

Нагадаємо, Фокус писав про раптове самогубство російського дипломата на Кіпрі та напружені політичні події, які цьому передували.

Також ми розповідали про зникнення російського олігарха Баумгертнера. Його шукають по всьому Кіпру, але поки безрезультатно.