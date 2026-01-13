Готовил побег: российский дипломат, умерший на Кипре, был агентом ГРУ, — СМИ

Сотрудник посольства РФ в Никосии таинственным образом покончил с собой после не менее таинственного исчезновения Владислава Баумгертнера, бывшего гендиректора "Уралкалия". Местной полиции не дали проводить расследование.

Погибшим предположительно в результате самоубийства сотрудником дипмиссии посольства РФ на Кипре был третий секретарь посольства Алексей Панов, следует из данных дипломатического листа Кипра. Российское СМИ "Эхо" со ссылкой на исследователя российского влияния за границей утверждает, что дипломат Панов был офицером ГРУ РФ в звании капитана.

Автор книги "Российские агенты влияния в Германии" и расследования о деятельности спецслужб на Кипре Дмитрий Хмельницкий рассказал, что по данным его источников, 41-летний Панов до назначения на Кипр работал в Москве в институте, связанном с радиотехникой, где, возможно, также работала и его жена. В его задачи в посольстве входило "обслуживание шпионской аппаратуры в посольстве и предположительно за его пределами".

Он обратил внимание на то, что Панов, по сообщению дипмиссии РФ, умер 8 января, однако посольство обнародовало эту информацию лишь 12 января, не впустило на свою территорию кипрских полицейских и не передало им предсмертную записку, предположительно оставленную Пановым.

"Если бы причиной самоубийства были личные обстоятельства, то непонятно, зачем так долго скрывали его смерть. Значит, было что-то, что поставило их в тяжелое положение, и четыре дня шли переговоры с Москвой. Не исключаю, что он мог готовить побег, который раскрыли и "предотвратили", что абсолютно нормально для советских и российских спецслужб", — полагает Хмельницкий.

Эксперт уточнил, что российские посольства по всему миру всегда были еще и разведовательными центрами, а сейчас, когда дипломатия РФ "свелась к абсолютному минимуму", разведка — "чуть ли не единственное, чем они занимаются".

Хмельницкий сообщил, что на Кипре все еще работают шпионы из РФ: "Одних советников, а это полковничьи должности, в российском посольстве на Кипре сейчас восемь человек, не говоря уже о первых, вторых и третьих секретарях".

Однако он сразу сообщил, что не располагает информацией о загадочном исчезновении на Кипре бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера за день до гибели Панова и возможной связи этих событий.

Причину смерти Панова российские власти не называли. В сообщении посольства, где приведены лишь его инициалы и не указана должность, отмечается, что его смерть стала "глубоко личной трагедией для его родных и близких". Никакой публичной информации о Панове в интернете нет.

