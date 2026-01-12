Россияне умирают на Кипре: топ-дипломат покончил с собой после загадочного исчезновения олигарха из РФ

7 января на Кипре пропал российский олигарх Владислав Баумгертнер, а через день при загадочных обстоятельствах с собой покончил высокопоставленный сотрудник посольства Российской Федерации в Никосии. При нем была предсмертная записка, которую не показали местной полиции.

На Кипре происходят странные события с гражданами РФ. Через сутки после пропажи бывшего директора российской компании "Уралкалий" был найден мертвым российский дипломат, сообщает местный телеканал ANT 1.

На Кипре внимательно следят за происходящим

Сотрудника посольства РФ в Никосии нашли в его собственном кабинете 8 января. Кипрские власти и полицию проинформировали только через несколько часов. А когда к посольству прибыла специально назначенная группа полицейских, им отказали во входе, а тело погибшего россиянина передали им во дворе комплекса зданий посольства.

Полиция запросила, но получила запрет на проведение какого-либо расследования и забрала тело с единственным сообщением о том, что смерть сотрудника российского посольства произошла в результате самоубийства. На самом деле, как выяснилось, дипломат также оставил письмо, которое, как сообщает ANT1, не было доставлено кипрским властям, а посольство уведомило, что оно будет отправлено в Москву.

Данная особая позиция основана на Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая гарантирует неприкосновенность помещений дипломатических представительств и не допускает въезда властей принимающего государства без согласия главы представительства, даже в случаях смерти, требующих расследования.

Экспертиза тела будет проведена только 13 января, и Министерство иностранных дел Кипра уже проинформировано о данном случае, а компетентные службы безопасности внимательно следят за расследованием. А также продолжаются поиски российского олигарха Владислава Баумгертнера, бывшего гендиректора "Уралкалия".

Как сообщают росСМИ, его исчезновению предшествовало перераспределение долей в его кипрской инвесткомпании SBVD Headoffice Ltd. Так, в сентябре 2025 года один из бизнес-партнеров Баумгертнера Михаил Логанов вышел из компании, передав свою долю (возможно, формально) юристу Анастасии Беляевой. В целом же Баумгертнер много времени проводил в США, где его предполагаемые супруга и сын владеют бизнесом и недвижимостью. На Ирину Баумгертнер записан кондоминимум в городке Пемброк-Пайнс во Флориде.

Пропажа российского олигарха на Кипре – что известно

56-летний Владислав Баумгертнер не появлялся дома в Лимассоле с 7 января, сообщила кипрская полиция. В момент исчезновения на нем были черные шорты и черная рубашка с короткими рукавами.

Об исчезновении Баумгертнера заявил его сотрудник после того, как бизнесмен не ответил на многочисленные звонки по телефону. В последний раз сигнал телефона Баумгертнера был зафиксирован в прибрежном районе с крутым спуском недалеко от села Писури.

Владислав Баумгертнер с 2003 по 2013 год входил в топ-менеджмент компании "Уралкалий", в том числе занимал пост гендиректора, а также был председателем наблюдательного совета "Белорусской калийной компании" (БКК). В августе 2013 года Баумгертнера арестовали в Беларуси на фоне корпоративного спора между "Уралкалием" и БКК.

Владислав Баумгертнер Фото: Соцсети

Спору предшествовал конфликт владевшего значительной долей акций "Уралкалия" российского олигарха Сулеймана Керимова с Александром Лукашенко.

В спор пришлось вмешаться Владимиру Путину, в результате чего Баумгертнера отпустили, а Керимов помирился с Лукашенко и перевел 100 млн долларов на нужды Кремля. Но его долю в "Уралкалии" продали к концу 2013 года Михаилу Прохорову и Дмитрию Мазепину.

Сам Баумгертнер в августе 2015 года стал гендиректором Global Ports Investments PLC (компания — оператор контейнерных терминалов на российском рынке). В 2020-м он основал компанию HeadOffice (оператор семейных офисов). В 2023 году Баумгертнер вошел в совет директоров занимающейся производством автомобилей группы компаний "Соллерс".

Отношения Кипра и России — политический контекст

Эти два инцидента произошли в особенно напряженный период для кипрско-российских отношений. Никосия недавно официально заявила, что стала мишенью организованной гибридной атаки и кампании дезинформации, связывая этот факт как с предстоящим председательством в Совете Европейского союза, так и с недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского на остров.

Совпадение смерти в российском посольстве с исчезновением человека, обладавшего глубокими знаниями российской финансовой элиты, создает особенно сложную и запутанную ситуацию. Кипрские власти занимают выжидательную позицию, отмечая, что официальные заявления будут сделаны после завершения судебно-медицинских и следственных процедур, которые определят, являются ли эти инциденты единичными случаями или событиями с более широким политическим подтекстом.

