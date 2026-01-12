Росіяни вмирають на Кіпрі: топ-дипломат наклав на себе руки після загадкового зникнення олігарха з РФ
7 січня на Кіпрі зник російський олігарх Владислав Баумгертнер, а через день за загадкових обставин наклав на себе руки високопоставлений співробітник посольства Російської Федерації в Нікосії. При ньому була передсмертна записка, яку не показали місцевій поліції.
На Кіпрі відбуваються дивні події з громадянами РФ. Через добу після зникнення колишнього директора російської компанії "Уралкалій" було знайдено мертвим російського дипломата, повідомляє місцевий телеканал ANT 1.
Співробітника посольства РФ у Нікосії знайшли в його власному кабінеті 8 січня. Кіпрську владу і поліцію поінформували тільки через кілька годин. А коли до посольства прибула спеціально призначена група поліцейських, їм відмовили у вході, а тіло загиблого росіянина передали їм у дворі комплексу будівель посольства.
Поліція запросила, але отримала заборону на проведення будь-якого розслідування і забрала тіло з єдиним повідомленням про те, що смерть співробітника російського посольства сталася внаслідок самогубства. Насправді, як з'ясувалося, дипломат також залишив лист, який, як повідомляє ANT1, не був доставлений кіпрській владі, а посольство повідомило, що його буде надіслано до Москви.
Ця особлива позиція ґрунтується на Віденській конвенції про дипломатичні зносини, яка гарантує недоторканність приміщень дипломатичних представництв і не допускає в'їзду влади держави, яка приймає, без згоди глави представництва, навіть у випадках смерті, що потребують розслідування.
Експертиза тіла буде проведена тільки 13 січня, і Міністерство закордонних справ Кіпру вже поінформовано про цей випадок, а компетентні служби безпеки уважно стежать за розслідуванням. А також тривають пошуки російського олігарха Владислава Баумгертнера, колишнього гендиректора "Уралкалія".
Як повідомляють росЗМІ, його зникненню передував перерозподіл часток у його кіпрській інвесткомпанії SBVD Headoffice Ltd. Так, у вересні 2025 року один із бізнес-партнерів Баумгертнера Михайло Логанов вийшов із компанії, передавши свою частку (можливо, формально) юристу Анастасії Бєляєвій. Загалом же Баумгертнер багато часу проводив у США, де його ймовірні дружина і син володіють бізнесом і нерухомістю. На Ірину Баумгертнер записаний кондомінімум у містечку Пемброк-Пайнс у Флориді.
Зникнення російського олігарха на Кіпрі — що відомо
56-річний Владислав Баумгертнер не з'являвся вдома в Лімассолі з 7 січня, повідомила кіпрська поліція. У момент зникнення на ньому були чорні шорти і чорна сорочка з короткими рукавами.
Про зникнення Баумгертнера заявив його співробітник після того, як бізнесмен не відповів на численні дзвінки телефоном. Востаннє сигнал телефону Баумгертнера було зафіксовано в прибережному районі з крутим спуском недалеко від села Пісурі.
Владислав Баумгертнер із 2003 до 2013 року входив до топ-менеджменту компанії "Уралкалій", зокрема обіймав посаду гендиректора, а також був головою наглядової ради "Білоруської калійної компанії" (БКК). У серпні 2013 року Баумгертнера заарештували в Білорусі на тлі корпоративної суперечки між "Уралкалієм" і БКК.
Суперечці передував конфлікт російського олігарха Сулеймана Керімова з Олександром Лукашенком, який володів значною часткою акцій "Уралкалія".
У суперечку довелося втрутитися Володимиру Путіну, внаслідок чого Баумгертнера відпустили, а Керімов помирився з Лукашенком і перевів 100 млн доларів на потреби Кремля. Але його частку в "Уралкалії" продали до кінця 2013 року Михайлу Прохорову і Дмитру Мазепіну.
Сам Баумгертнер у серпні 2015 року став гендиректором Global Ports Investments PLC (компанія — оператор контейнерних терміналів на російському ринку). У 2020-му він заснував компанію HeadOffice (оператор сімейних офісів). У 2023 році Баумгертнер увійшов до ради директорів групи компаній "Соллерс", що займається виробництвом автомобілів.
Відносини Кіпру та Росії — політичний контекст
Ці два інциденти сталися в особливо напружений період для кіпрсько-російських відносин. Нікосія нещодавно офіційно заявила, що стала мішенню організованої гібридної атаки і кампанії дезінформації, пов'язуючи цей факт як із майбутнім головуванням у Раді Європейського Союзу, так і з нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського на острів.
Збіг смерті в російському посольстві зі зникненням людини, яка володіла глибокими знаннями російської фінансової еліти, створює особливо складну і заплутану ситуацію. Кіпрська влада займає вичікувальну позицію, зазначаючи, що офіційні заяви будуть зроблені після завершення судово-медичних і слідчих процедур, які визначать, чи є ці інциденти поодинокими випадками, чи подіями з більш широким політичним підтекстом.
