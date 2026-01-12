Росіяни вмирають на Кіпрі: топ-дипломат наклав на себе руки після загадкового зникнення олігарха з РФ

7 січня на Кіпрі зник російський олігарх Владислав Баумгертнер, а через день за загадкових обставин наклав на себе руки високопоставлений співробітник посольства Російської Федерації в Нікосії. При ньому була передсмертна записка, яку не показали місцевій поліції.

На Кіпрі відбуваються дивні події з громадянами РФ. Через добу після зникнення колишнього директора російської компанії "Уралкалій" було знайдено мертвим російського дипломата, повідомляє місцевий телеканал ANT 1.

На Кіпрі уважно стежать за тим, що відбувається

Співробітника посольства РФ у Нікосії знайшли в його власному кабінеті 8 січня. Кіпрську владу і поліцію поінформували тільки через кілька годин. А коли до посольства прибула спеціально призначена група поліцейських, їм відмовили у вході, а тіло загиблого росіянина передали їм у дворі комплексу будівель посольства.

Поліція запросила, але отримала заборону на проведення будь-якого розслідування і забрала тіло з єдиним повідомленням про те, що смерть співробітника російського посольства сталася внаслідок самогубства. Насправді, як з'ясувалося, дипломат також залишив лист, який, як повідомляє ANT1, не був доставлений кіпрській владі, а посольство повідомило, що його буде надіслано до Москви.

Відео дня

Ця особлива позиція ґрунтується на Віденській конвенції про дипломатичні зносини, яка гарантує недоторканність приміщень дипломатичних представництв і не допускає в'їзду влади держави, яка приймає, без згоди глави представництва, навіть у випадках смерті, що потребують розслідування.

Експертиза тіла буде проведена тільки 13 січня, і Міністерство закордонних справ Кіпру вже поінформовано про цей випадок, а компетентні служби безпеки уважно стежать за розслідуванням. А також тривають пошуки російського олігарха Владислава Баумгертнера, колишнього гендиректора "Уралкалія".

Як повідомляють росЗМІ, його зникненню передував перерозподіл часток у його кіпрській інвесткомпанії SBVD Headoffice Ltd. Так, у вересні 2025 року один із бізнес-партнерів Баумгертнера Михайло Логанов вийшов із компанії, передавши свою частку (можливо, формально) юристу Анастасії Бєляєвій. Загалом же Баумгертнер багато часу проводив у США, де його ймовірні дружина і син володіють бізнесом і нерухомістю. На Ірину Баумгертнер записаний кондомінімум у містечку Пемброк-Пайнс у Флориді.

Зникнення російського олігарха на Кіпрі — що відомо

56-річний Владислав Баумгертнер не з'являвся вдома в Лімассолі з 7 січня, повідомила кіпрська поліція. У момент зникнення на ньому були чорні шорти і чорна сорочка з короткими рукавами.

Про зникнення Баумгертнера заявив його співробітник після того, як бізнесмен не відповів на численні дзвінки телефоном. Востаннє сигнал телефону Баумгертнера було зафіксовано в прибережному районі з крутим спуском недалеко від села Пісурі.

Владислав Баумгертнер із 2003 до 2013 року входив до топ-менеджменту компанії "Уралкалій", зокрема обіймав посаду гендиректора, а також був головою наглядової ради "Білоруської калійної компанії" (БКК). У серпні 2013 року Баумгертнера заарештували в Білорусі на тлі корпоративної суперечки між "Уралкалієм" і БКК.

Владислав Баумгертнер Фото: Соцсети

Суперечці передував конфлікт російського олігарха Сулеймана Керімова з Олександром Лукашенком, який володів значною часткою акцій "Уралкалія".

У суперечку довелося втрутитися Володимиру Путіну, внаслідок чого Баумгертнера відпустили, а Керімов помирився з Лукашенком і перевів 100 млн доларів на потреби Кремля. Але його частку в "Уралкалії" продали до кінця 2013 року Михайлу Прохорову і Дмитру Мазепіну.

Сам Баумгертнер у серпні 2015 року став гендиректором Global Ports Investments PLC (компанія — оператор контейнерних терміналів на російському ринку). У 2020-му він заснував компанію HeadOffice (оператор сімейних офісів). У 2023 році Баумгертнер увійшов до ради директорів групи компаній "Соллерс", що займається виробництвом автомобілів.

Відносини Кіпру та Росії — політичний контекст

Ці два інциденти сталися в особливо напружений період для кіпрсько-російських відносин. Нікосія нещодавно офіційно заявила, що стала мішенню організованої гібридної атаки і кампанії дезінформації, пов'язуючи цей факт як із майбутнім головуванням у Раді Європейського Союзу, так і з нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського на острів.

Збіг смерті в російському посольстві зі зникненням людини, яка володіла глибокими знаннями російської фінансової еліти, створює особливо складну і заплутану ситуацію. Кіпрська влада займає вичікувальну позицію, зазначаючи, що офіційні заяви будуть зроблені після завершення судово-медичних і слідчих процедур, які визначать, чи є ці інциденти поодинокими випадками, чи подіями з більш широким політичним підтекстом.

Нагадаємо, Фокус писав про зникнення російського олігарха на Кіпрі.

Раніше стало відомо, що глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває на межі смерті, що ретельно приховується. У нього відмовили нирки.