На Кипре пропал без вести российский бизнесмен Баумгертнер: был гендиректором компании "Уралкалий" в РФ

На Кипре при загадочных обстоятельствах пропал без вести 56-летний известный российский бизнесмен Владислав Баумгертнер. Ранее его арестовывали в Беларуси, где он стал самым высоким по должности современным российским топ-менеджером, задержанным на территории страны.

Баумгертнер пропал без вести 7 января с места своего проживания в городе Лимасол на Кипре. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кипрские правоохранители начали розыск россиянина, призвав всех, кто владеет какой-либо информацией, обращаться в местное отделение полиции. Обстоятельства исчезновения Баумгертнера пока не разглашаются.

Российское медиа "Риа Новости" рассказало, что последний раз бизнесмен выходил на связь в день исчезновения. К его поискам полиция привлекла подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники.

Российское посольство подтвердило информацию об исчезновении Баумгертнер, пишет "ТАСС".

Кто такой Владислав Баумгертнер

Владислав Баумгертнер — российский предприниматель, основатель компании HeadOffice. В 2003-2013-х годах был коммерческим, а затем генеральным директором российской компании "Уралкалий", считающейся одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. В 2011 году Баумгертнер входил в первую сотню кадрового резерва тогдашнего российского президента Дмитрия Медведева.

С 2017 года по 2021, он занимал должность генерального директора компании "Алево".

В августе 2013 года бизнесмена арестовали в Беларуси, куда он приехал на встречу с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Его задержали в аэропорту перед вылетом обратно в РФ, обвинив в злоупотреблении властью, после чего россиянин в течение трех месяцев находился в следственном изоляторе и под домашним арестом в Минске.

В ноябре того же года его экстрадировали в Россию. Через год, в сентябре 2014 года, Баумгертнера суд освободил из-под стражи: за него внесли залог в размере 15 миллионов рублей.

