На Кіпрі зник безвісти російський бізнесмен Баумгертнер: був гендиректором компанії "Уралкалій" у РФ

На Кіпрі за загадкових обставин зник безвісти 56-річний відомий російський бізнесмен Владислав Баумгертнер. Раніше його заарештовували у Білорусі, де він став найвищим за посадою сучасним російським топменеджером, затриманим на території країни.

Баумгертнер зник безвісти 7 січня з місця свого проживання у місті Лімасол на Кіпрі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Кіпрські правоохоронці розпочали розшук росіянина, закликавши усіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатися до місцевого відділку поліції. Обставини зникнення Баумгертнера наразі не розголошуються.

Російське медіа "Риа Новости" розповіло, що востаннє бізнесмен виходив на зв'язок у день зникнення. До його пошуків поліція залучила підрозділи громадянської оборони, гелікоптер та безпілотники.

Російське посольство підтвердило інформацію про зникнення Баумгертнер, пише "ТАСС".

Хто такий Владислав Баумгертнер

Владислав Баумгертнер — російський підприємець, засновник компанії HeadOffice. У 2003-2013-х роках був комерційним, а потім генеральним директором російської компанії "Уралкалій", що вважається одним з найбільших у світі виробників калійних добрив. У 2011 році Баумгертнер входив до першої сотні кадрового резерву тодішнього російського президента Дмитра Медведєва.

З 2017 року по 2021, він обіймав посаду генерального директора компанії "Алево".

У серпні 2013 року бізнесмена заарештували у Білорусі, куди він приїхав на зустріч із прем’єр-міністром Білорусі Михайлом М’ясниковичем. Його затримали в аеропорту перед вильотом назад до РФ, звинувативши у зловживанні владою, після чого росіянин упродовж трьох місяців перебував у слідчому ізоляторі та під домашнім арештом у Мінську.

У листопаді того ж року його екстрадували до Росії. Через рік, у вересні 2014 року, Баумгертнера суд звільнив з-під варти: за нього внесли заставу у розмірі 15 мільйонів рублів.

