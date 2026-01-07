У РФ розбився вертоліт з олігархами, які допомагали у війні проти України (відео)

Мільйонер Ільяс Гімадутдінов керував вертольотом Robinson R44 Raven, коли той розбився в Пермському краї, заплутавшись у тросах лижного підйомника. Ільяс загинув, як і його пасажир, Ельмір Коняков.

Ільяс Гімадутдінов керував транспортною компанією "Таттранскома". Підприємство здійснювало перевезення в Прикам'ї, ХМАО і ЯНАО. Також він хвалився тим, що допомагає російським військовим, пише російський Тelegram-канал Ural Mash.

Російський олігарх сам керував вертольотом

Вертоліт Robinson R44 Raven бізнесмен купив шість років тому.

"Директор "Таттранскома" купив вертоліт приблизно 2019 року. На своєму Robinson R44 Raven Ільяс Гімадутдінов літав регулярно і самостійно", — ідеться в повідомленні.

Ільяс Гімадутдінов часто потрапляв у скандали

Гімадутднов часто возив на своєму вертольоті в районі гірськолижного комплексу "Ашатлі парк" своїх друзів і родичів. Мільйонер володів компанією зі своїм молодшим братом Ільсафом.

РосЗМІ повідомляють, що Robinson R44 Raven здійснював несанкціонований політ.

Ільяс Гімадутдінов сам керував вертольотом

Також російський олігарх періодично потрапляв у скандали. На своєму гелікоптері він приземлявся на жвавому пляжі, ледь не вбивши відпочивальників, а також полював із повітря, вбиваючи тварин із борту вертольота.

