У РФ розбився вертоліт з олігархами, які допомагали у війні проти України (відео)
Мільйонер Ільяс Гімадутдінов керував вертольотом Robinson R44 Raven, коли той розбився в Пермському краї, заплутавшись у тросах лижного підйомника. Ільяс загинув, як і його пасажир, Ельмір Коняков.
Ільяс Гімадутдінов керував транспортною компанією "Таттранскома". Підприємство здійснювало перевезення в Прикам'ї, ХМАО і ЯНАО. Також він хвалився тим, що допомагає російським військовим, пише російський Тelegram-канал Ural Mash.
Вертоліт Robinson R44 Raven бізнесмен купив шість років тому.
"Директор "Таттранскома" купив вертоліт приблизно 2019 року. На своєму Robinson R44 Raven Ільяс Гімадутдінов літав регулярно і самостійно", — ідеться в повідомленні.
Гімадутднов часто возив на своєму вертольоті в районі гірськолижного комплексу "Ашатлі парк" своїх друзів і родичів. Мільйонер володів компанією зі своїм молодшим братом Ільсафом.
РосЗМІ повідомляють, що Robinson R44 Raven здійснював несанкціонований політ.
Також російський олігарх періодично потрапляв у скандали. На своєму гелікоптері він приземлявся на жвавому пляжі, ледь не вбивши відпочивальників, а також полював із повітря, вбиваючи тварин із борту вертольота.
