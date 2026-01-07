Поддержите нас UA
В РФ разбился вертолет с олигархами, которые помогали в войне против Украины (видео)

Ильяс Гимадутдинов сам управлял вертолетом, который разбился в РФ

Миллионер Ильяс Гимадутдинов управлял вертолетом Robinson R44 Raven, когда тот разбился в Пермском крае, запутавшись в тросах лыжного подъемника. Ильяс погиб, как и его пассажир, Эльмир Коняков.

Ильяс Гимадутдинов руководил транспортной компанией "Таттранскома". Предприятие осуществляло перевозки в Прикамье, ХМАО и ЯНАО. Также он хвастался тем, что помогает российским военным, пишет российский Тelegram-канал Ural Mash.

Российский олигарх сам управлял вертолетом

Вертолет Robinson R44 Raven бизнесмен купил шесть лет назад.

"Директор "Таттранскома" купил вертолет примерно в 2019 году. На своем Robinson R44 Raven Ильяс Гимадутдинов летал регулярно и самостоятельно", — сказано в сообщении.

Ильяс Гимадутдинов часто попадал в скандалы

Гимадутднов часто возил на своем вертолете в районе горнолыжного комплекса "Ашатли парк" своих друзей и родственников. Миллионер владел компанией со своим младшим братом Ильсафом.

РосСМИ сообщают, что Robinson R44 Raven совершал несанкционированный полёт.

Ильяс Гимадутдинов сам управлял вертолетом

Также российский олигарх периодически попадал в скандалы. На своем вертолете он приземлялся на оживленном пляже, едва не убив отдыхающих, а также охотился с воздуха, убивая животных с борта вертолета.

Напомним, ранее стало известно, что финские власти наложили арест на роскошную виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга.

А под конец 2025 года в РФ неожиданно умер генерал Садовенко, соратник бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.