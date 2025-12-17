Пустят с молотка за крохотный долг: в Финляндии арестовали виллу друга Путина

Причиной стала задолженность по налогу на недвижимость в размере всего нескольких тысяч евро. Активы Ротенберга в Финляндии были заморожены еще в 2022 году после включения его в санкционный список ЕС.

Финские власти наложили арест на роскошную виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в городе Ханко, сообщает Yle.

Согласно данным реестра по делам о конфискации имущества, Ротенберг не уплатил налоги на недвижимость на сумму в несколько тысяч евро. Эта сумма довольно мала по сравнению с многомиллионными активами Ротенберга. Однако Ротенберг, находящийся в санкционных списках ЕС и США, в последние годы не мог перевести свои средства на счета в финских банках.

Вилла Бориса Ротенберга в Финляндии Фото: Скриншот

Юрист бизнесмена Микко Мантере подтвердил, что речь идет о процедуре принудительного взыскания, но подчеркнул, что арест может быть снят после погашения задолженности. Вопрос по вилле, по его словам, сейчас находится на рассмотрении.

Ранее под принудительное взыскание в Финляндии уже попадала коммерческая недвижимость, связанная с компаниями Ротенберга, — из-за долга по коммунальным платежам более чем на 27 тысяч евро. Тогда арест был снят после оплаты, однако один из объектов успели продать через аукцион.

Активы Ротенберга в Финляндии были конфискованы еще в 2022 году, когда бизнесмен был внесен в санкционный список ЕС. Конфискация означает, что активы не могут быть переданы, заложены или уничтожены. Однако Ротенберг оставался официальным владельцем активов, а это значит, что активы были заморожены.

Арест имущества — более радикальная мера. Арестованное имущество может быть продано, а вырученные средства использованы для погашения долгов перед кредиторами.

В связи с санкциями активы Бориса Ротенберга были конфискованы и в других частях Европы, например, в Италии. Борис Ротенберг приобрел виллу «Вита» в Ханко в 2004 году. Он отреставрировал виллу.

В финансовой отчетности компании Ротенберга стоимость виллы и земельного участка в 2019 году оценивалась почти в восемь миллионов евро. Площадь участка, на котором расположена вилла, составляет 9,4 гектара.

Друг Путина Борис Ротенберг – что о нем известно

Борис Ротенберг (родился в 1957 году) и его брат Аркадий Ротенберг на протяжении десятилетий поддерживали тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Братья познакомились с Путиным еще в 1960-х годах, когда жили в Ленинграде.

После того как Путин стал президентом РФ, братья Ротенберги разбогатели благодаря бизнес-операциям, многие из которых связаны с российским государством. Не менее восьми членов семьи Ротенбергов находятся в санкционных списках США или Европейского союза.

Ранее Ротенберги также были совладельцами хоккейной команды "Йокерит" и тогдашней арены "Хартвалл". Сегодня семья больше не имеет к ним никакого отношения.

Путин с братьями Ротенбергами

Борис Ротенберг также имеет финское гражданство и жил в Хельсинки в 1990-х годах. Сын Бориса Ротенберга, Роман Ротенберг, в настоящее время является заместителем генерального директора Газпромбанка и одним из владельцев хоккейного клуба СКА Санкт-Петербург. Роман Ротенберг также имеет финское гражданство.

Напомним, несколько лет назад у Аркадия Ротенберга нашли семь секретных вилл и квартир в Европе.

А тем временем в Германии продают альпийскую виллу еще одного соратника Путина – олигарха Алишера Усманова.