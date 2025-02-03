Виллу олигарха из РФ Усманова продают: она стала самой дорогой недвижимостью в Германии (фото)

Алишер Усманов приобрел целое поместье на берегу альпийского озера Тегернзе, но из-за вторжения войск России в Украину бежал оттуда. Теперь богатый дом площадью более 700 квадратных метров ищет нового владельца.

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В немецкой общине Кампен на берегу альпийского озера Тегернзе продается роскошный объект недвижимости. Цена виллы — более 25 миллионов евро, она считается самой дорогой в Германии, пишет немецкое издание Merkur.

Вилла находится на земельном участке площадью 4700 квадратных метров

Объект находится в живописном месте на земельном участке площадью 4700 квадратных метров. Изначально виллу купили за 7,8 миллиона евро, также миллионы долларов были потрачены на ее ремонт.

Площадь дома составляет 735 квадратных метров, в нем есть четыре спальни и ванные комнаты на двух верхних этажах, баня площадью 750 квадратных метров и 20-метровый бассейн.

Российский олигарх Усманов проживал на вилле в Германии много лет

Виллу на продажу выставил арбитражный управляющий Ульрих Крамер после решения суда. По его словам, районный суд в баварском городе Вольфратсхаузен сказал удовлетворить претензию кредиторов офшорной компании Tegernsee (IOM) Limited, которая и приобрела виллу в 2011 году по цене 7,2 млн евро.

Крамер отмечает, что данная компания оказалась неплатежеспособной и сейчас виллу продают в счет погашения долгов компании-банкрота.

Вилла Алишера Усманова в Германии: почему олигарх в ней не живет?

Российский олигарх Алишер Усманов проживал на вилле в Германии много лет и использовал ее как дом отдыха. Но 28 февраля 2022 года "сладкая жизнь" на Тегернзе закончилась: бизнесмен в спешке покинул роскошную виллу через четыре дня после начала вторжения российских войск в Украину.

После начала большой войны Усманов оказался в санкционном списке Евросоюза как "любимый олигарх Путина" и с тех пор вилла пустует. Чуть позже ему пришлось иметь дело с немецкими следователями.

Прокуратура Мюнхена продолжает расследование по подозрению в уклонении Усманова от уплаты налогов. Домом с 2015 года управляла офшорная компания из двенадцати сотрудников в Роттах-Эгерне.

Немецкая волна дополняет, что Усманов оказался у берегов Тегернзе из-за проблем со здоровьем: он лечил глаза у мюнхенского врача.

"Очарование этого уникального местечка Роттах-Эгерн в том, что я чувствовал себя как дома в Узбекистане", — цитировали олигарха немецкие СМИ.

Напомним, в Италии продается вилла, построенная в 1950-х годах сыном основателя модного дома Gucci Альдо Гуччи. Цена объекта — 14,2 млн долларов.

Также в подмосковной Барвихе успешно продали виллу с космическим дизайном, которую построил в 2012 году миллиардер Владислав Доронин для модели Наоми Кэмпбелл.