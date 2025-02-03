Віллу олігарха з РФ Усманова продають: вона стала найдорожчою нерухомістю в Німеччині (фото)

Алішер Усманов придбав цілий маєток на березі альпійського озера Тегернзе, але через вторгнення військ Росії в Україну втік звідти. Тепер багатий будинок площею понад 700 квадратних метрів шукає нового власника.

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У німецькій громаді Кампен на березі альпійського озера Тегернзе продається розкішний об'єкт нерухомості. Ціна вілли — понад 25 мільйонів євро, вона вважається найдорожчою в Німеччині, пише німецьке видання Merkur.

Вілла розташована на земельній ділянці площею 4700 квадратних метрів

Об'єкт розташований у мальовничому місці на земельній ділянці площею 4700 квадратних метрів. Спочатку віллу купили за 7,8 мільйона євро, також мільйони доларів було витрачено на її ремонт.

Площа будинку становить 735 квадратних метрів, у ньому є чотири спальні та ванні кімнати на двох верхніх поверхах, лазня площею 750 квадратних метрів і 20-метровий басейн.

Російський олігарх Усманов проживав на віллі в Німеччині багато років

Віллу на продаж виставив арбітражний керуючий Ульріх Крамер після рішення суду. За його словами, районний суд у баварському місті Вольфратсгаузен сказав задовольнити претензію кредиторів офшорної компанії Tegernsee (IOM) Limited, яка і придбала віллу 2011 року за ціною 7,2 млн євро.

Крамер зазначає, що ця компанія виявилася неплатоспроможною, і зараз віллу продають у рахунок погашення боргів компанії-банкрута.

Вілла Алішера Усманова в Німеччині: чому олігарх у ній не живе?

Російський олігарх Алішер Усманов проживав на віллі в Німеччині багато років і використовував її як будинок відпочинку. Але 28 лютого 2022 року "солодке життя" на Тегернзе закінчилося: бізнесмен поспіхом покинув розкішну віллу за чотири дні після початку вторгнення російських військ в Україну.

Після початку великої війни Усманов опинився в списку санкцій Євросоюзу як "улюблений олігарх Путіна" і відтоді вілла пустує. Трохи пізніше йому довелося мати справу з німецькими слідчими.

Прокуратура Мюнхена продовжує розслідування за підозрою в ухиленні Усманова від сплати податків. Будинком із 2015 року керувала офшорна компанія з дванадцяти співробітників у Роттах-Егерні.

Німецька хвиля доповнює, що Усманов опинився біля берегів Тегернзе через проблеми зі здоров'ям: він лікував очі у мюнхенського лікаря.

"Чарівність цього унікального містечка Роттах-Егерн у тому, що я почувався як вдома в Узбекистані", — цитували олігарха німецькі ЗМІ.

Нагадаємо, в Італії продають віллу, побудовану в 1950-х роках сином засновника модного будинку Gucci Альдо Гуччі. Ціна об'єкта — 14,2 млн доларів.

Також у підмосковній Барвисі успішно продали віллу з космічним дизайном, яку побудував 2012 року мільярдер Владислав Доронін для моделі Наомі Кемпбелл.