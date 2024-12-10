Унікальний будинок Наомі Кемпбелл у Підмосков'ї купив син російського олігарха
Віллу з космічним дизайном побудував мільярдер Владислав Доронін для супермоделі. І після розставання продавав її понад 10 років.
У підмосковній Барвисі було продано унікальну віллу з космічним дизайном. Її побудував у 2012 році російський мільярдер Владислав Доронін для супермоделі Наомі Кемпбелл. Це єдина у своєму роді будівля. Її спроєктувала знаменита Заха Хадід, автор футуристичних будівель по всьому світу. Про це пише Mash.
Новим власником "космічної" вілли став син іншого російського мільярдера й олігарха — Микита Мазепін. Його батько, Дмитро Мазепін, власник "Уралкалію" і колишній глава компанії "Сибур". Обидва, і батько, і син, перебувають під санкціями США та ЄС за підтримку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.
Статки Дмитра Мазепіна оцінювалися в мільярд доларів. За особняк Наомі Кемпбелл Мазепін-молодший нібито віддав близько 4,5 млрд рублів (44 млн доларів). Це остання ціна за споруду і землю, зазначена у відкритих джерелах.
За ці гроші він отримав: ділянку в 75 соток і сам особняк заввишки 35 метрів. В особняку є спа-центр, 25-метровий басейн, тренажерний зал, нічний клуб, лазня і 333-метровий будиночок для охоронців.
Будинок мав стати весільним подарунком Дороніна Наомі Кемпбелл. Але пара розлучилася ще до того, як проєкт вдалося закінчити, у 2013 році. Будинок виставили на продаж ще до того, як добудували, у 2016 році. Тоді за нього хотіли 150 млн доларів. Ще на етапі будівництва Capital Hill став архітектурною пам'яткою Підмосков'я.
Із Захою Хадід співвласник компанії "Capital Group" Владислав Доронін познайомився на початку нульових під час переговорів про проєктування кондомініуму в Москві. Проєкт комплексу так і не був узгоджений з урядом, але Доронін і Заха стали добрими друзями. Про те, як з'явилася концепція резиденції Владислав Доронін розповідав так: "У 2006 році ми обідали разом. Я пояснив, яку землю я купив. Це одне з найкращих місць у російському селі. Я сказав їй: "Коли я прокидаюся, я не хочу бачити жодних сусідів. Я хочу побачити блакитне небо і дерева. Я хочу відчувати себе вільним. Вона запитала: "Наскільки високі дерева?", дізнавшись, що їхня висота близько 30 метрів — вона взяла серветку і зробила начерк".
Нагадаємо, Микита Мазепін намагався стати гонщиком "Формули-1". 2022 року італійська поліція конфіскувала 25-кімнатну розкішну віллу на острові Сардинія, яка належала Микиті Мазепіну та його батькові Дмитру.