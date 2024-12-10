Унікальний будинок Наомі Кемпбелл у Підмосков'ї купив син російського олігарха

Віллу з космічним дизайном побудував мільярдер Владислав Доронін для супермоделі. І після розставання продавав її понад 10 років.

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У підмосковній Барвисі було продано унікальну віллу з космічним дизайном. Її побудував у 2012 році російський мільярдер Владислав Доронін для супермоделі Наомі Кемпбелл. Це єдина у своєму роді будівля. Її спроєктувала знаменита Заха Хадід, автор футуристичних будівель по всьому світу. Про це пише Mash.

Новим власником "космічної" вілли став син іншого російського мільярдера й олігарха — Микита Мазепін. Його батько, Дмитро Мазепін, власник "Уралкалію" і колишній глава компанії "Сибур". Обидва, і батько, і син, перебувають під санкціями США та ЄС за підтримку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Особняк авторства Захи Хадід у Підмосков'ї Фото: Скриншот

Статки Дмитра Мазепіна оцінювалися в мільярд доларів. За особняк Наомі Кемпбелл Мазепін-молодший нібито віддав близько 4,5 млрд рублів (44 млн доларів). Це остання ціна за споруду і землю, зазначена у відкритих джерелах.

Микита Мазепин і Дмитро Мазепин Фото: ТАСС

За ці гроші він отримав: ділянку в 75 соток і сам особняк заввишки 35 метрів. В особняку є спа-центр, 25-метровий басейн, тренажерний зал, нічний клуб, лазня і 333-метровий будиночок для охоронців.

Будинок мав стати весільним подарунком Дороніна Наомі Кемпбелл. Але пара розлучилася ще до того, як проєкт вдалося закінчити, у 2013 році. Будинок виставили на продаж ще до того, як добудували, у 2016 році. Тоді за нього хотіли 150 млн доларів. Ще на етапі будівництва Capital Hill став архітектурною пам'яткою Підмосков'я.

Владислав Доронін і Наомі Кемпбелл Фото: Getty Images

Із Захою Хадід співвласник компанії "Capital Group" Владислав Доронін познайомився на початку нульових під час переговорів про проєктування кондомініуму в Москві. Проєкт комплексу так і не був узгоджений з урядом, але Доронін і Заха стали добрими друзями. Про те, як з'явилася концепція резиденції Владислав Доронін розповідав так: "У 2006 році ми обідали разом. Я пояснив, яку землю я купив. Це одне з найкращих місць у російському селі. Я сказав їй: "Коли я прокидаюся, я не хочу бачити жодних сусідів. Я хочу побачити блакитне небо і дерева. Я хочу відчувати себе вільним. Вона запитала: "Наскільки високі дерева?", дізнавшись, що їхня висота близько 30 метрів — вона взяла серветку і зробила начерк".

Нагадаємо, Микита Мазепін намагався стати гонщиком "Формули-1". 2022 року італійська поліція конфіскувала 25-кімнатну розкішну віллу на острові Сардинія, яка належала Микиті Мазепіну та його батькові Дмитру.