У російського гонщика Микити Мазепіна заарештували віллу на острові Сардинія

23-річний гонщик "Формули-1" потрапив під санкції через війну в Україні разом зі своїм батьком-олігархом Дмитром Мазепіним.

Італійська поліція конфіскувала 25-кімнатну розкішну віллу на острові Сардинія, що належить російському гонщику Микиті Мазепіну та його батькові Дмитру. Про це пише Daily Mail.

Вартість заарештованих активів – близько 105 млн євро. Колишній гонщик команди Haas "Формули-1" та його батько-олігарх Дмитро Мазепін, голова ради директорів компанії "Уралхім", зазнали санкцій після жорстокого вторгнення ЗС РФ в Україну, лише через кілька днів після того, як команда Haas звільнила Микиту.

Італійська фінансова гвардія заарештувала віллу, розташовану в районі Портіско в Ольбії на північно-східному узбережжі Сардинії, яка вже давно стала популярною в російських олігархів.

Вілла під назвою Rocky Ram була куплена у 2012 році в редактора італійської газети. Відомо, що з розкішних садів, що оточують віллу, відкривається вид на Середземне море, а на території є скульптури, фонтани та басейн.

У фінансовій поліції вже повідомили, що майно було оформлене на ім'я 23-річного Микити Мазепіна та його батька – Дмитра Мазепіна.

Мазепін-старший фігурує в списку санкцій Європейського союзу як "член найближчого оточення Путіна, який був присутній на зустрічі з президентом Росії 24 лютого, у день початку російського вторгнення, щоб "обговорити вплив курсу дій після західних санкцій".

Це вже другий випадок, коли італійська влада накладає арешт на активи в Портіско: минулого місяця було конфісковано майно на суму 97 мільйонів фунтів стерлінгів, що належить 56-річній найбагатшій людині Росії Олексію Мордашову.

Сам Микита Мазепін уже висловлювався щодо санкцій. Він заявив, що не згоден із ними та має намір їх заперечувати.

"Я не згоден із тим, що перебуваю під санкціями. Раніше я говорив, що маю намір їх оскаржити, але, можливо, зараз не найкращий момент для цього, тому що якщо ви подивитеся на загальну ситуацію зі спортсменами та в цілому, то зараз це культура скасування проти моєї країни. Для мене дуже болісно бачити те, що відбувається в Україні. Буду чесний: бачу величезні ризики в будь-яких своїх висловлюваннях на цю тему, тому що мої слова все одно ніколи не задовольнять усіх. Тому я не висловлюватимусь публічно", — заявляв Микита.

Нагадаємо, перед початком сезону "Формули-1" американська команда "Хаас" вирішила розірвати контракт із російським гонщиком.

Утім, його останні результати не вражали: у загальному заліку пілотів "Формули-1" сезону, що минув, Мазепін посів останнє місце, не набравши жодного очка. Перемогу в чемпіонаті світу святкував голландський гонщик команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен, який випередив у фінальній гонці свого головного конкурента, пілота "Мерседеса" Льюїса Гемілтона.

Тепер Микита працює над своїм нещодавно створеним фондом We Compete As One, щоб підтримувати російських спортсменів, які перебувають під санкціями, говорячи, що це "забирає багато часу".