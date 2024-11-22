Майбутній король Норвегії прокоментував затримання свого пасинка

Маріуса Борга Хейбі звинувачують у зґвалтуваннях. Поки юнака взяли під арешт на сім днів.

Кронпринц Норвегії Гокон відреагував на затримання сина своєї дружини у справі про зґвалтування. Про це пишуть норвезькі ЗМІ.

Майбутній король прокоментував рішення суду щодо Маріуса Борга Хейбі та заявив, що монарша родина не збирається перешкоджати слідству.

"Маріусу пред'явлено серйозні звинувачення, і ніхто не повинен заважати поліції та судовій системі виконувати свою роботу. Я абсолютно впевнений, що вони чудово з цим впораються. Наші думки сьогодні, ясна річ, про всіх постраждалих. Як сім'я та батьки, ми, звичайно, дуже хочемо, щоб Маріус отримав допомогу. Ми тривалий час працювали над тим, щоб мати доступ до лікування. Для нас це першорядне завдання, але воно, зрозуміло, вирішуватиметься в рамках, встановлених правовою системою", — зазначив кронпринц Гокон.

27-річного Маріуса, сина принцеси Метте-Маріт від першого шлюбу, звинувачують у насильстві проти дівчини, яка була непритомна. Попередньо це сталося на початку 2024 року, а 6 листопада поліція розпочала розслідування. Влітку юнака вже затримували в справі про завдання тілесних ушкоджень його колишній дівчині під впливом наркотичних речовин.

Наразі суд скоротив термін арешту до 7 днів. Норвезькі ЗМІ пишуть, що поліція має відеозапис ймовірного зґвалтування.

Маріус Борг Хейбі Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Повідомляється, що, як мінімум, чотири дівчини заявили про сексуалізоване насильство та жорстоке поводження з боку сина кронпринцеси Метте-Маріт (з трьома з них юнак перебував у стосунках у період з 2018 по 2023 рік).

Крім того, стало відомо, що Маріус також погрожував невідомому чоловікові вбивством. Наразі він проживає за кордоном.

Нагадаємо, Маріуса Борга Хейбі арештували влітку 2024 року.

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