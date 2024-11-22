Будущий король Норвегии прокомментировал задержание своего пасынка

Мариуса Борга Хейби обвиняют в изнасилованиях. Пока юношу взяли под арест на семь дней.

Кронпринц Норвегии Хокон отреагировал на задержание сына своей жены по делу об изнасиловании. Об этом пишут норвежские СМИ.

Будущий король прокомментировал решение суда в отношении Мариуса Борга Хейби и заявил, что монаршая семья не собирается препятствовать следствию.

"Мариусу предъявлены серьезные обвинения, и никто не должен мешать полиции и судебной системе выполнять свою работу. Я абсолютно уверен, что они прекрасно с этим справятся. Наши мысли сегодня, конечно, обо всех пострадавших. Как семья и родители, мы, конечно, очень хотим, чтобы Мариус получил помощь. Мы долгое время работали над тем, чтобы иметь доступ к лечению. Для нас это первостепенная задача, но она, разумеется, будет решаться в рамках, установленных правовой системой", — отметил кронпринц Хокон.

27-летнего Мариуса, сына принцессы Метте-Марит от первого брака, обвиняют в насилии против девушки, которая была без сознания. Предварительно это произошло в начале 2024 года, а 6 ноября полиция начала расследование. Летом юношу уже задерживали по делу о нанесении телесных повреждений его бывшей девушке под воздействием наркотических веществ.

Сейчас суд сократил срок ареста до 7 дней. Норвежские СМИ пишут, что полиция имеет видеозапись вероятного изнасилования.

Мариус Борг Хейби Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Сообщается, что, как минимум, четыре девушки заявили о сексуализированном насилии и жестоком обращении со стороны сына кронпринцессы Метте-Марит (с тремя из них юноша состоял в отношениях в период с 2018 по 2023 год).

Кроме того, стало известно, что Мариус также угрожал неизвестному мужчине убийством. Сейчас тот проживает за границей.

Напомним, Мариуса Борга Хейби арестовали летом 2024 года.

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