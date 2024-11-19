Сардинія чекає розчарованих виборами у США: американцям пропонують будинки за долар

Поки багато хто задавався питанням, що робити з переобранням Дональда Трампа на посаду президента, село на італійському острові Сардинія побачило потенційну можливість.

Село Оллолаї на Сардинії вже давно намагається відродиться, продаючи старі, але чарівні будинки всього за один євро (або долар). Тепер, після результатів голосування 5 листопада, компанія запустила вебсайт, націлений на потенційних американських експатів, що пропонує більше дешевого житла, сподіваючись, що ті, хто засмучений результатом, поспішать скупити один із порожніх об'єктів нерухомості. Про це пише CNN.

Село Оллолаї на Сардинії

"Ви втомилися від глобальної політики? Хочете вести більш збалансований спосіб життя, одночасно відкриваючи нові можливості? Пора починати будувати свій європейський відпочинок у приголомшливому раю Сардинії", — повідомляють на сайті.

Мер Франческо Колумбу розповів, що веб-сайт був спеціально створений для залучення американських виборців напередодні президентських виборів. Він каже, що любить Сполучені Штати і переконаний, що американці — найкращі люди, які допоможуть відродити його громаду.

"Ми просто справді хочемо, і будемо фокусуватися на американцях, насамперед... Ми робимо ставку на те, що вони допоможуть нам відродити село, вони — наша виграшна карта", — каже він. За словами мера, вони, звісно, не забороняють людям з інших країн подавати заявки, але в американців буде прискорена процедура.

Серед пропонованої нерухомості є як старі будинки за викидними цінами, так і готові до заселення будівлі вартістю до 105 000 доларів США.

Село Оллолаї на Сардинії Фото: Sardegna Live

Колумбу каже, що тепер село пропонує три рівні розміщення: безоплатне тимчасове житло для певних цифрових кочівників, будинки вартістю в один євро, що потребують ремонту, і готові до заселення будинки за ціною до 100 000 євро.

Мер повідомив, що створив спеціальну команду, яка буде супроводжувати зацікавлених покупців на кожному етапі купівлі — від організації індивідуальних приватних екскурсій доступним житлом до пошуку підрядників, будівельників та оформлення необхідних документів.

За його словами, фотографії та плани наявних порожніх об'єктів незабаром буде завантажено на сайт.

За останнє століття населення Оллолаї скоротилося з 2250 до 1300 осіб, і щороку народжувалося лише кілька дітей. Багато сімей покинули село у важкі економічні часи в пошуках роботи і кращого життя.

Жителі села на святі Фото: Sardegna Live

За останні кілька років чисельність населення скоротилася ще більше і становить лише 1150 жителів.

Хоча село, можливо, відчайдушно намагається залучити новачків у спробі зупинити депопуляцію, пропозиція "преференційного ставлення" до американців, як її описує Колумб, може здатися дещо спірною.

На сайті не згадується наявність паспорта США як обов'язкова умова, але мер стверджує, що громадянам США буде надано перевагу перед потенційними заявниками з інших країн.

"Звісно, ми не можемо конкретно назвати ім'я одного президента США, який щойно був обраний, але ми всі знаємо, що це той, від кого багато американців хочуть зараз піти і покинути країну. Ми спеціально створили цей сайт зараз, щоб задовольнити потреби США в переселенні після виборів. Перша версія нашої схеми цифрових кочівників, запущена торік, уже була призначена виключно для американців", — додає Коломбо.

Мер повідомив, що останнім часом на сайт мерії надійшло 38 000 запитів на інформацію про будинки, більшість із яких надійшла зі Сполучених Штатів.

Продавати будинки за євро в Оллолаї почали ще 2018 року, потім почали здавати робочі приміщення, що пустують, усе за той самий євро.

Село Оллолаї на Сардинії Фото: Sardegna Live

Нарешті, починаючи з минулого року, мер запустив програму "робота з Оллолаї" для цифрових кочівників. Досі чотири американці були розміщені в повністю обладнаних оселях за символічний один євро. Натомість вони мали створити щось для спільноти, наприклад, витвір мистецтва або книгу.

Мерія оплачує оренду будинків у місцевих сімей для віддалених працівників, виплачуючи приблизно 350 євро на місяць за багатоповерхове житло з двома спальнями. Комунальні послуги, рахунки та муніципальні податки також покриваються.

Але плани з відродження не йдуть так добре, як сподівалася місцева влада. З 2018 року тільки 10 будинків було продано за один євро і відремонтовано, каже Колумбу.

"Село залишається напівпорожнім, у нас усе ще є близько 100 незайнятих дешевих будинків, потенційно виставлених на продаж і готових до заселення. Ми нанесли їх усі на карту і склали список, і незабаром фотографії з'являться в Інтернеті, щоб покупці могли їх побачити", — каже мер.

Це мальовничі старі житла фермерів і пастухів, побудовані з місцевих гранітних порід. Деякі готові об'єкти навіть відремонтовані й оснащені сучасними зручностями.

До заявників зі США не висувають демографічних вимог: це можуть бути люди різного віку, пенсіонери, віддалені працівники або підприємці, які бажають відкрити невеликий бізнес у селі.

Оллолай розташований далеко від второваних доріг і ідеально підходить для тих, хто хоче відключитися від повсякденних турбот і жити простішим життям.

Село Оллолаї знаходиться на Сардинії Фото: Скриншот

Село розташоване в горах і височіє на незайманій ділянці землі, де продовжують жити давні традиції землеробства. Воно може похвалитися свіжим, чистим повітрям, невеликою кількістю людей і прекрасними краєвидами.

Восени під час заходу, відомого як cortes apertas (відкриті двори), стайні та старовинні торф'яні таверни відкриваються для публіки, пропонуючи вино, шинку, сир та інші делікатеси. Район славиться своїм сиром місцевого виробництва Casu Fiore Sardo. Ще однією яскравою подією календаря Оллолаї є карнавал у масках із костюмами цапів і архаїчними ритуалами, який проводиться в лютому кожного року.

Нагадаємо, будинки за один євро також продають у селі Муссомелі на Сицилії та Зунголі в Кампанії. Тепер віддалене село Патріка з населенням лише 3000 осіб, розташоване на південь від Риму, намагається зробити те саме. Понад 40 об'єктів нерухомості, занедбаних на початку 1900-х років, будуть виставлені на продаж.