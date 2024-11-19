Сардиния ждет разочарованных выборами в США: американцам предлагают дома за доллар

Пока многие задавались вопросом, что делать с переизбранием Дональда Трампа на пост президента, деревня на итальянском острове Сардиния увидела потенциальную возможность.

Деревня Оллолаи на Сардинии уже давно пытается возродится, продавая ветхие, но очаровательные дома всего за один евро (или доллар). Теперь, после результатов голосования 5 ноября, компания запустила веб-сайт, нацеленный на потенциальных американских экспатов, предлагающий больше дешевого жилья в надежде, что те, кто расстроен результатом, поспешат скупить один из пустующих объектов недвижимости. Об этом пишет CNN.

Деревня Оллолаи на Сардинии

"Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, одновременно открывая новые возможности? Пора начинать строить свой европейский отдых в потрясающем раю Сардинии", — сообщают на сайте.

Мэр Франческо Колумбу рассказал, что веб-сайт был специально создан для привлечения американских избирателей в преддверии президентских выборов. Он говорит, что любит Соединенные Штаты и убежден, что американцы — лучшие люди, которые помогут возродить его сообщество.

"Мы просто действительно хотим, и будем фокусироваться на американцах, прежде всего… Мы делаем ставку на то, что они помогут нам возродить деревню, они — наша выигрышная карта", — говорит он. По словам мэра, они, конечно, не запрещают людям из других стран подавать заявки, но у американцев будет ускоренная процедура.

Среди предлагаемой недвижимости есть как ветхие дома по бросовым ценам, так и готовые к заселению здания стоимостью до 105 000 долларов США.

Деревня Оллолаи на Сардинии Фото: Sardegna Live

Колумбу говорит, что теперь деревня предлагает три уровня размещения: бесплатное временное жилье для определенных цифровых кочевников, дома стоимостью в один евро, требующие ремонта, и готовые к заселению дома по цене до 100 000 евро.

Мэр сообщил, что создал специальную команду, которая будет сопровождать заинтересованных покупателей на каждом этапе покупки — от организации индивидуальных частных экскурсий по доступному жилью до поиска подрядчиков, строителей и оформления необходимых документов.

По его словам, фотографии и планы имеющихся пустующих объектов вскоре будут загружены на сайт.

За последнее столетие население Оллолаи сократилось с 2250 до 1300 человек, и каждый год рождалось всего несколько детей. Многие семьи покинули деревню в трудные экономические времена в поисках работы и лучшей жизни.

Жители деревни на празднике Фото: Sardegna Live

За последние несколько лет численность населения сократилась еще больше и составляет всего 1150 жителей.

Хотя деревня, возможно, отчаянно пытается привлечь новичков в попытке остановить депопуляцию, предложение "преференциального отношения" американцам, как его описывает Колумбу, может показаться немного спорным.

На сайте не упоминается наличие паспорта США в качестве обязательного условия, но мэр утверждает, что гражданам США будет отдано предпочтение перед потенциальными заявителями из других стран.

"Конечно, мы не можем конкретно назвать имя одного президента США, который только что был избран, но мы все знаем, что это тот, от кого многие американцы хотят сейчас уйти и покинуть страну. Мы специально создали этот сайт сейчас, чтобы удовлетворить потребности США в переселении после выборов. Первая версия нашей схемы цифровых кочевников, запущенная в прошлом году, уже была предназначена исключительно для американцев", — добавляет Коломбо.

Мэр сообщил, что в последнее время на сайт мэрии поступило 38 000 запросов на информацию о домах, большинство из которых поступило из Соединенных Штатов.

Продавать дома за евро в Оллолаи начали еще в 2018 году, затем начали сдавать пустующие рабочие помещения все за тот же евро.

Деревня Оллолаи на Сардинии Фото: Sardegna Live

Наконец, начиная с прошлого года, мэр запустил программу "работа из Оллолаи" для цифровых кочевников. До сих пор четыре американца были размещены в полностью оборудованных жилищах за символический один евро. Взамен они должны были создать что-то для сообщества, например, произведение искусства или книгу.

Мэрия оплачивает аренду домов у местных семей для удаленных работников, выплачивая примерно 350 евро в месяц за многоэтажное жилье с двумя спальнями. Коммунальные услуги, счета и муниципальные налоги также покрываются.

Но планы по возрождению не идут так хорошо, как надеялись местные власти. С 2018 года только 10 домов были проданы за один евро и отремонтированы, говорит Колумбу.

"Деревня остается полупустой, у нас все еще есть около 100 незанятых дешевых домов, потенциально выставленных на продажу и готовых к заселению. Мы нанесли их все на карту и составили список, и вскоре фотографии появятся в Интернете, чтобы покупатели могли их увидеть", — говорит мэр.

Это живописные старые жилища фермеров и пастухов, построенные из местных гранитных пород. Некоторые готовые объекты даже отремонтированы и оснащены современными удобствами.

К заявителям из США не предъявляются демографические требования: это могут быть люди всех возрастов, пенсионеры, удаленные работники или предприниматели, желающие открыть небольшой бизнес в деревне.

Оллолай находится вдали от проторенных дорог и идеально подходит для тех, кто хочет отключиться от повседневных забот и жить более простой жизнью.

Деревня Оллолаи находится на Сардинии Фото: Скриншот

Деревня расположена в горах и возвышается на нетронутом участке земли, где продолжают жить древние традиции земледелия. Она может похвастаться свежим, чистым воздухом, небольшим количеством людей и прекрасными видами.

Осенью во время мероприятия, известного как cortes apertas (открытые дворы), конюшни и старинные торфяные таверны открываются для публики, предлагая вино, ветчину, сыр и другие деликатесы. Район славится своим сыром местного производства Casu Fiore Sardo. Еще одним ярким событием календаря Оллолаи является карнавал в масках с костюмами козлов и архаичными ритуалами, который проводится в феврале каждого года.

Напомним, дома за один евро также продают в деревне Муссомели на Сицилии и Зунголи в Кампании. Теперь отдаленная деревня Патрика с населением всего лишь 3000 человек, расположенная к югу от Рима, пытается сделать то же самое. Более 40 объектов недвижимости, заброшенных в начале 1900-х годов, будут выставлены на продажу.