У российского гонщика Никиты Мазепина арестовали виллу на острове Сардиния

23-летний гонщик "Формулы-1" попал под санкции из-за войны в Украине вместе со своим отцом-олигархом Дмитрием Мазепиным

Итальянская полиция конфисковала 25-комнатную роскошную виллу на острове Сардиния, принадлежащую российскому гонщику Никите Мазепину и его отцу Дмитрию. Об этом пишет Daily Mail.

Стоимость арестованных активов – около 105 миллионов евро. Бывший гонщик команды Haas "Формулы-1" и его отец-олигарх Дмитрий Мазепин – председатель совета директоров компании "Уралхим" подверглись санкциям после жестокого вторжения ВС РФ в Украину, всего через несколько дней после того, как команда Haas уволила Никиту.

Итальянская финансовая гвардия арестовала виллу, расположенную в районе Портиско в Ольбии на северо-восточном побережье Сардинии, которая уже давно стала популярной у российских олигархов.

Вилла под названием Rocky Ram была куплена в 2012 году у редактора итальянской газеты. Известно, что из роскошных садов, окружающих виллу, открывается вид на Средиземное море, а на территории имеются скульптуры, фонтаны и бассейн.

В финансовой полиции уже сообщили, что имущество было оформлено на имя 23-летнего Никиты Мазепина и его отца – Дмитрия Мазепина.

Мазепин-старший фигурирует в санкционном списке Европейского союза как "член ближайшего окружения Путина, который присутствовал на встрече с президентом России 24 февраля, в день начала российского вторжения, чтобы "обсудить влияние курса действий после западных санкций".

Это уже второй случай, когда итальянские власти налагают арест на активы в Портиско: в прошлом месяце было конфисковано имущество на сумму 97 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащее 56-летнему богатейшему человеку России Алексею Мордашову.

Сам Никита Мазепин уже высказывался по поводу санкций. Он заявил, что не согласен с ними и намерен их оспаривать.

"Я не согласен с тем, что нахожусь под санкциями. Ранее я говорил, что намереваюсь их оспорить, но, возможно, сейчас не самый подходящий момент для этого, потому что если вы посмотрите на общую ситуацию со спортсменами и в целом, то сейчас это культура отмены против моей страны. Для меня очень болезненно видеть то, что происходит в Украине. Буду честен: вижу огромные риски в любых своих высказываниях на эту тему, потому что мои слова все равно никогда не удовлетворят всех. Поэтому я не буду высказываться публично", — заявлял Никита.

Напомним, перед началом сезона "Формулы-1" американская команда "Хаас" приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком.

Впрочем, его последние результаты не впечатляли: в общем зачете пилотов "Формулы-1" прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, опередивший в финальной гонке своего главного конкурента, пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Теперь Никита работает над своим недавно созданным фондом We Compete As One, чтобы поддерживать российских спортсменов, находящихся под санкциями, говоря, что это "отнимает много времени".