Уникальный дом Наоми Кэмпбелл в Подмосковье купил сын российского олигарха

Виллу с космическим дизайном построил миллиардер Владислав Доронин для супермодели. И после расставания продавал ее более 10 лет.

Related video

В подмосковной Барвихе была продана уникальная вилла с космическим дизайном. Ее построил в 2012 году российский миллиардер Владислав Доронин для супермодели Наоми Кэмпбелл. Это единственное в своем роде здание. Его спроектировала знаменитая Заха Хадид, автор футуристических зданий по всему миру. Об этом пишет Mash.

Новым владельцем "космической" виллы стал сын другого российского миллиардера и олигарха – Никита Мазепин. Его отец, Дмитрий Мазепин, владелец "Уралкалия" и бывший глава компании "Сибур". Оба, и отец и сын, находятся под санкциями США и ЕС за поддержку полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Особняк авторства Захи Хадид в Подмосковье Фото: Скриншот

Состояние Дмитрия Мазепина оценивалось в миллиард долларов. За особняк Наоми Кэмпбелл Мазепин-младший якобы отдал около 4,5 млрд рублей (44 млн долларов). Это последняя цена за постройку и землю, указанная в открытых источниках.

Никита Мазепин и Дмитрий Мазепин Фото: ТАСС

За эти деньги он получил: участок в 75 соток и сам особняк высотой в 35 метров. В особняке есть спа-центр, 25-метровый бассейн, тренажерный зал, ночной клуб, баня и 333-метровый домик для охранников.

Дом должен был стать свадебным подарком Доронина Наоми Кэмпбелл. Но пара рассталась еще до того, как проект удалось закончить, в 2013 году. Дом выставили на продажу еще до того, как достроили, в 2016 году. Тогда за него хотели 150 млн долларов. Еще на этапе строительства Capital Hill стал архитектурной достопримечательностью Подмосковья.

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

С Захой Хадид совладелец компании "Capital Group" Владислав Доронин познакомился в начале нулевых в ходе переговоров о проектировании кондоминиума в Москве. Проект комплекса так и не был согласован с правительством, но Доронин и Заха стали добрыми друзьями. О том, как появилась концепция резиденции Владислав Доронин рассказывал так: "В 2006 году мы обедали вместе. Я объяснил, какую землю я купил. Это одно из лучших мест в российской деревне. Я сказал ей: "Когда я просыпаюсь, я не хочу видеть никаких соседей. Я хочу увидеть голубое небо и деревья. Я хочу чувствовать себя свободным. Она спросила: "Насколько высоки деревья?", узнав, что их высота около 30 метров – она взяла салфетку и сделала набросок".

Напомним, Никита Мазепин пытался стать гонщиком "Формулой-1". В 2022 году итальянская полиция конфисковала 25-комнатную роскошную виллу на острове Сардиния, принадлежащую Никите Мазепину и его отцу Дмитрию.