Российский олигарх и экс-бойфренд Наоми Кемпбэлл Доронин высказался в отношении Путина

Комментарий относительно войны России против Украины олигарх дал только после того, как под его роскошным отелем устроили пикет те, чьи родственники сейчас прячутся в подвалах от обстрелов.

Российский бизнесмен-миллиардер и бывший бойфренд супермодели Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин заявил, что осуждает агрессию России против Украины и горячо желает мира. Эти слова прозвучали в комментарии на просьбу журналистов Daily Mail.

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Свое отношение к войне олигарх высказал после того, как в Нью-Йорке прошел митинг, организованный нью-йоркским адвокатом по недвижимости из Украины Петром Заньковецким, семья которого сейчас прячется от обстрелов в Харькове.

Он собрал людей на акцию протеста возле шикарного отеля Доронина в Мидтауне на Манхэттене, на углу Пятой улицы. Авеню и 57-я улица. Гостиница Aman New York откроется весной в бывшем Музее современного искусства. Там будут трехэтажный спа-центр с 25-метровым крытым бассейном, сауна и парилки, а также терраса с кабинкой для переодевания, кушеткой и камином. Абонемент в клуб будет стоить $100 тыс.

По словам Доронина, он родился в СССР, но уехал в 1986 году до его распада и поэтому никогда не был гражданином России.

"Как международный бизнесмен с командами, расположенными во всех уголках земного шара, я всегда придерживался культуры инклюзивности и мира. При этом вместе мы не только прославляем многие культуры, но и делаем это с целью и единым голосом, в основе которого лежат гармония, доброжелательность и благополучие", – заявил миллиардер.

По мнению Заньковецкого, эти слова прозвучали только благодаря тому, что прошла акция.

"До этого у него не было комментариев. Я именно это и имел в виду, что как только вы нажмете на российских олигархов, на российские компании, они должны будут заявить о себе, как это сделал Доронин. Весь украинский народ благодарит его за то, что он теперь занял позицию", – резюмировал адвокат.

Он добавил, что каждый олигарх должен высказаться, поддерживает ли войну в Украине и российский режим.

"Если владелец такой крупной корпорации не может ответить на такой простой вопрос, это говорит само за себя", – считает он. Речь идет о компании Aman Resorts, владельцем и руководителем которой он является. В настоящее время компания работает над несколькими девелоперскими проектами, включая Aman New York, а также два жилых и один коммерческий объект в Майами.

Доронин также – генеральный директор и председатель американской международной девелоперской компании OKO Group, офисы которой расположены в Майами и Манхэттене.

Заньковецкий уточнил, что цель таких акций – не в том, чтобы навредить бизнесу русских в США:

"Речь не об этом. Речь идет о российских олигархах, которые поддерживают эту войну и путинскую машину. Мы просто хотим, чтобы олигархи выступили и заняли позицию. Если они поддерживают Путина, эту войну, вторжение, то нет никаких оснований разрешать им вести бизнес в Соединенных Штатах или где-либо еще в цивилизованном мире".

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл начали встречаться в 2008 году. Он подарил ей квартиру на Цветном бульваре, дома на Рублевке и в Бразилии. В СМИ заговорили о беременности "черной пантеры", а в 2009-м супермодель перебралась в Москву и взялась заниматься благотворительность. Еще через некоторое время она забрала в Россию свою мать.

[ + – ] Миллиардер и супермодель встречались почти пять лет Фото: Getty Images

Пара серьезно подумывала о свадьбе, и Доронин даже заказал для возлюбленной строительство роскошного особняка в Барвихе. Они собирались пожениться в конце лета 2009-го, однако отложили бракосочетания из-за нерешенных проблем в предыдущем браке миллиардера. Когда все финансовые и юридические вопросы с бывшей женой разрешились, и Доронин стал свободным человеком, ожидаемого торжества не последовало. В 2012-м Наоми и Владислав окончательно расстались. Что стало причиной этого, неизвестно. Наоми не хотела отпускать жениха и даже некоторое время мстила ему.