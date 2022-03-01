Російський олігарх та ексбойфренд Наомі Кемпбелл Доронін висловився щодо Путіна

Коментар щодо війни Росії проти України олігарх дав лише після того, як під його розкішним готелем влаштували пікет ті, чиї родичі нині ховаються у підвалах від обстрілу.

Російський бізнесмен-мільярдер і колишній бойфренд супермоделі Наомі Кемпбелл Владислав Доронін заявив, що засуджує агресію Росії проти України та палко бажає миру. Ці слова пролунали у коментарі на прохання журналістів Daily Mail.

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Своє ставлення до війни олігарх висловив після того, як у Нью-Йорку пройшов мітинг, організований нью-йоркським адвокатом з нерухомості з України Петром Заньковецьким, сім'я якого зараз ховається від обстрілів у Харкові.

Він зібрав людей на акцію протесту біля шикарного готелю Дороніна в Мідтауні на Манхеттені, на розі П'ятої вулиці. Авеню та 57-а вулиця. Готель Aman New York відкриється навесні у колишньому Музеї сучасного мистецтва. Там будуть триповерховий спа-центр з 25-метровим критим басейном, сауна та парильня, а також тераса з кабінкою для перевдягання, кушеткою та каміном. Абонемент у клуб коштуватиме $100 тис.

За словами Дороніна, він народився в СРСР, але поїхав у 1986 році до його розпаду і тому ніколи не був громадянином Росії.

"Як міжнародний бізнесмен з командами, розташованими у всіх куточках земної кулі, я завжди дотримувався культури інклюзивності та миру. При цьому разом ми не лише уславлюємо багато культур, але й робимо це з метою та єдиним голосом, в основі якого лежать гармонія, доброзичливість та благополуччя", — заявив мільярдер.

На думку Заньковецького, ці слова пролунали лише завдяки тому, що відбулася акція.

"До цього у нього не було коментарів. Я саме це й мав на увазі, що як тільки ви натиснете на російських олігархів, на російські компанії, вони повинні будуть заявити про себе, як це зробив Доронін. Весь український народ дякує йому за те, що він тепер зайняв позицію", – резюмував адвокат.

Він додав, що кожен олігарх має висловитися, чи підтримує війну в Україні та російський режим.

"Якщо власник такої великої корпорації не може відповісти на таке просте запитання, це говорить саме за себе", – вважає він. Йдеться про компанію Aman Resorts, власником та керівником якої він є. Наразі компанія працює над декількома девелоперськими проєктами, включаючи Aman New York, а також два житлові та один комерційний об'єкт у Маямі.

Доронін також – генеральний директор та голова американської міжнародної девелоперської компанії OKO Group, офіси якої розташовані в Маямі та Манхеттені.

Заньковецький уточнив, що ціль таких акцій – не в тому, щоб нашкодити бізнесу росіян у США:

"Йдеться не про це. Йдеться про російських олігархів, які підтримують цю війну та путінську машину. Ми просто хочемо, щоб олігархи виступили і зайняли позицію. Якщо вони підтримують Путіна, цю війну, вторгнення, то немає жодних підстав дозволяти їм вести бізнес у Сполучених Штатах або деінде в цивілізованому світі".

Владислав Доронін та Наомі Кемпбелл почали зустрічатися у 2008 році. Він подарував їй квартиру на Кольоровому бульварі, будинки на Рубльовці та Бразилії. У ЗМІ заговорили про вагітність "чорної пантери", а 2009-го супермодель перебралася до Москви і взялася займатися благодійністю. Ще через деякий час вона забрала до Росії свою матір.

[ + – ] Мільярдер і супермодель зустрічалися майже п'ять років Фото: Getty Images

Пара серйозно подумувала про весілля, і Доронін навіть замовив для коханої будівництво розкішного особняка у Барвисі. Вони збиралися одружитися наприкінці літа 2009-го, проте відклали одруження через невирішені проблеми у попередньому шлюбі мільярдера. Коли всі фінансові та юридичні питання з колишньою дружиною вирішилися, і Доронін став вільною людиною, очікуваної урочистості не було. 2012-го Наомі та Владислав остаточно розлучилися. Що спричинило це, невідомо. Наомі не хотіла відпускати нареченого і навіть деякий час мстилася йому.