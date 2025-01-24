Вілла родини Гуччі продається за $14 млн: який вигляд має культова нерухомість усередині (фото)

Уперше спадкоємці Альдо Гуччі намагалися продати будинок за $16 млн, але зараз ціна знижена майже на два мільйони.

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Історичну віллу на пагорбах Риму продають за $14,2 млн. Особливістю цієї розкішної нерухомості є те, що її побудував у 1950-х роках Альдо Гуччі, син засновника розкішного модного дому Gucci, йдеться на сайті Luxury Property News.

У 1921 році Гуччіо Гуччі заснував свій однойменний бренд у Флоренції. Його син Альдо Гуччі, який тривалий час був головою компанії, переїхав з Флоренції до Риму і почав будувати цей притулок наприкінці 1940-х років. У 2023 році сім'я Гуччі вирішила продати будинок, запросивши за нього 15 млн євро (близько $16,098 млн), але тепер ціна знижена майже на два мільйони.

На території є дві вілли. "Сімейний будинок" близько 1951 року площею 1196 квадратних метрів — це місце, де Альдо Гуччі жив зі своєю сім'єю. Друга вілла площею 900 квадратних метрів діє як гостьовий будинок і збудована на початку 1960-х років для одного з синів Альдо.

Головна будівля кольору лосося розташована всього за кілька хвилин від центру столиці. Він поєднує в собі італійський та англійський архітектурні стилі.

Окремий, закритий вхід веде на віллу звивистою під'їзною доріжкою, обрамленою високими деревами, що забезпечує цілковите усамітнення.

Усередині на першому поверсі розташована простора їдальня, кімната відпочинку і кухня шеф-кухаря з багато прикрашеним каміном. Нагорі, в головному будинку є вісім спалень — сім з ванними кімнатами і дві додаткові головні ванні кімнати.

На третьому поверсі — пентхаус із терасою на даху, звідки відкривається чудовий краєвид на Вівтар Вітчизни, головну визначну пам'ятку Риму біля Колізею, і навколишній міський пейзаж.

Маєток розташований на ділянці у два гектари, на якій, серед іншого, є великий відкритий басейн і будиночок поруч.

"Вілла Гуччі — це не просто будинок. Це спадщина! Її стіни шепочуть історії про роки сімейних зустрічей Гуччі, її приватна територія випромінює вічну елегантність, що полонить почуття", — зазначив Біллі Неш з The Keyes Company, який представляє сім'ю Гуччі.

Раніше Фокус писав, що будинок, у якому знімали культову різдвяну комедію "Сам удома", продано за понад $5 млн.