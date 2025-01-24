Вилла семьи Гуччи продается за $14 млн: как выглядит культовая недвижимость внутри (фото)

Впервые наследники Альдо Гуччи пытались продать дом за $16 млн, но сейчас цена знижена почти на два миллиона.

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Историческая вилла на холмах Рима продается за $14, 2 млн. Особенностью этой роскошной недвижимости является то, что она построена в 1950-х годах Альдо Гуччи, сыном основателя роскошного модного дома Gucci, говорится на сайте Luxury Property News.

В 1921 году Гуччио Гуччи основал свой одноименный бренд во Флоренции. Его сын Альдо Гуччи, который долгое время был председателем компании, переехал из Флоренции в Рим и начал строить это убежище в конце 1940-х годов. В 2023 году семья Гуччи решила продать дом, запросив за него 15 млн евро (около $16,098 млн), но теперь цена снижена почти на два миллиона.

На территории есть две виллы. "Семейный дом" около 1951 года площадью 1196 квадратных метров – это место, где Альдо Гуччи жил со своей семьей. Вторая вилла площадью 900 квадратных метров действует как гостевой дом и была построена в начале 1960-х годов для одного из сыновей Альдо.

Главное здание цвета лосося расположено всего в нескольких минутах от центра столицы. Он сочетает в себе итальянский и английский архитектурные стили.

Отдельный, закрытый вход ведет на виллу по извилистой подъездной дорожке, обрамленной высокими деревьями, что обеспечивает полное уединение.

Внутри на первом этаже находится просторная столовая, комната отдыха и кухня шеф-повара с богато украшенным камином. Наверху, в главном доме есть восемь спален – семь с ванными комнатами и две дополнительные главные ванные комнаты.

На третьем этаже – пентхаус с террасой на крыше, откуда открывается великолепный вид на Алтарь Отечества, главную достопримечательность Рима около Колизея, и окружающий городской пейзаж.

Особняк расположен на участке в два гектара, на котором, среди прочего, есть большой открытый бассейн и домик рядом.

"Вилла Гуччи – это не просто дом. Это наследие! Ее стены шепчут истории о годах семейных встреч Гуччи, ее частная территория источает вечную элегантность, которая пленяет чувства", отметил Билли Нэш из The Keyes Company, который представляет семью Гуччи.

Ранее Фокус писал, что дом, в котором снималась культовая рождественская комедия "Один дома", продан за более чем $5 млн.