У друга Путина Аркадия Ротенберга нашли 7 секретных вилл и квартир в Европе (фото)

В Австрии Аркадию Ротенбергу принадлежит двухэтажный дом, расположенный недалеко от горнолыжного курорта Кицбюэль, в котором соседи часто видели дочь Владимира Путина Марию Воронцову.

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У семьи миллиардера Аркадия Ротенберга, друга президента Владимира Путина, нашли семь ранее неизвестных вилл и квартир в Европе. Недвижимость записана на компании, конечными бенефециарами которых являются олигархи. Об этом идет речь в материале "Важных историй", который подготовлен на основе масштабной утечки документов, связанной с братьями Ротенбергами.

В 495-метровой вилле на итальянском курорте Порто-Черво на Сардинии почти два десятка комнат, следует из кадастровой выписки. Виллу оценивают в 10,4 млн евро. Рядом с ней расположены две другие, которыми тоже владеют братья Ротенберги.

Виллы подпали под санкции и были заморожены. Властям Италии удалось заблокировать имущество Ротенбергов на 30 млн евро. Они заморозили, в том числе квартиру в столице Сардинии Кальяри, виллу в коммуне Вилласимиус, церковь в Тарквинии и отель в Риме, а также акции компаний и счета в банках.

Вилла на Лазурном берегу во Франции в городке Вильфранш-Сюр-Мер также принадлежит Аркадию Ротенбергу через возлюбленную Марию Бородунову. Она купила дом за 4,25 млн евро в 2013 году.

Борис Ротенберг во Франции владеет конным центром, двумя виллами и квартирой в Эзе. Кроме того, олигарх купил на Лазурном берегу два земельных участка и авиационный ангар.

В Монако Аркадий Ротенберг владеет 400-метровой квартирой в Sun Tower, которая расположена в самом центре города. Еще ему принадлежат две квартиры в Риге за 200 тысяч евро каждая.

OCCRP | Жилой комплекс Sun Tower

В Австрии Аркадию Ротенбергу принадлежит двухэтажный дом, расположенный недалеко от горнолыжного курорта Кицбюэль. Местные жители рассказали, что часто видели в нем дочь российского президента Марию Воронцову. Дом приобрели в 2013 году за 10,8 млн евро. Еще одна вилла олигархов находится в Испании. В 2013 году ее купила жена Бориса Ротенберга Карина за 9 млн евро.

MIGUEL LORENZO | Вилла на элитном испанском курорте Oliva Nova Beach and Golf Resort

Напомним, 20 июня СМИ рассказали, как российские предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги успешно обходят введенные против них в 2014 году западные санкции, сохраняя свои российские и зарубежные активы.

25 февраля британское медиа сообщало о финансировании Аркадием Ротенбергом строительства плавательного комплекса в школе, в которую ходят дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон.