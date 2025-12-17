Пустять із молотка за крихітний борг: у Фінляндії заарештували віллу друга Путіна

Причиною стала заборгованість із податку на нерухомість у розмірі лише кількох тисяч євро. Активи Ротенберга у Фінляндії заморозили ще 2022 року після занесення його до санкційного списку ЄС.

Фінська влада наклала арешт на розкішну віллу російського бізнесмена Бориса Ротенберга в місті Ханко, повідомляє Yle.

Згідно з даними реєстру у справах про конфіскацію майна, Ротенберг не сплатив податки на нерухомість на суму в кілька тисяч євро. Ця сума досить мала порівняно з багатомільйонними активами Ротенберга. Однак Ротенберг, який перебуває у санкційних списках ЄС і США, останніми роками не міг переказати свої кошти на рахунки у фінських банках.

Вілла Бориса Ротенберга у Фінляндії Фото: Скриншот

Юрист бізнесмена Мікко Мантере підтвердив, що йдеться про процедуру примусового стягнення, але підкреслив, що арешт може бути знято після погашення заборгованості. Питання щодо вілли, за його словами, зараз перебуває на розгляді.

Раніше під примусове стягнення у Фінляндії вже потрапляла комерційна нерухомість, пов'язана з компаніями Ротенберга — через борг за комунальні платежі більш ніж на 27 тисяч євро. Тоді арешт було знято після оплати, проте один з об'єктів встигли продати через аукціон.

Активи Ротенберга у Фінляндії було конфісковано ще 2022 року, коли бізнесмена внесли до санкційного списку ЄС. Конфіскація означає, що активи не можуть бути передані, закладені або знищені. Однак Ротенберг залишався офіційним власником активів, а це означає, що активи були заморожені.

Арешт майна — більш радикальний захід. Заарештоване майно може бути продано, а виручені кошти використано для погашення боргів перед кредиторами.

У зв'язку з санкціями активи Бориса Ротенберга були конфісковані і в інших частинах Європи, наприклад, в Італії. Борис Ротенберг придбав віллу "Віта" в Ханко 2004 року. Він відреставрував віллу.

У фінансовій звітності компанії Ротенберга вартість вілли та земельної ділянки 2019 року оцінювалася майже у вісім мільйонів євро. Площа ділянки, на якій розташована вілла, становить 9,4 гектара.

Друг Путіна Борис Ротенберг — що про нього відомо

Борис Ротенберг (народився 1957 року) і його брат Аркадій Ротенберг протягом десятиліть підтримували тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. Брати познайомилися з Путіним ще в 1960-х роках, коли жили в Ленінграді.

Після того як Путін став президентом РФ, брати Ротенберги розбагатіли завдяки бізнес-операціям, багато з яких пов'язані з російською державою. Щонайменше вісім членів сім'ї Ротенбергів перебувають у санкційних списках США або Європейського союзу.

Раніше Ротенберги також були співвласниками хокейної команди "Йокеріт" і тодішньої арени "Хартвалл". Сьогодні родина більше не має до них жодного стосунку.

Путін із братами Ротенбергами

Борис Ротенберг також має фінське громадянство і жив у Гельсінкі в 1990-х роках. Син Бориса Ротенберга, Роман Ротенберг, наразі є заступником генерального директора Газпромбанку і одним із власників хокейного клубу СКА Санкт-Петербург. Роман Ротенберг також має фінське громадянство.

Нагадаємо, кілька років тому в Аркадія Ротенберга знайшли сім секретних вілл і квартир у Європі.

А тим часом у Німеччині продають альпійську віллу ще одного соратника Путіна — олігарха Алішера Усманова.