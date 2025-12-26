В РФ неожиданно умер генерал Садовенко: он был ближайшим соратником Шойгу

Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала загадочная "болезнь сердца".

Генерал Садовенко умер 25 декабря в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире.

Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, четыре года служил в армии, затем перешел в МЧС, где стал помощником Сергея Шойгу, возглавлявшего это ведомство, затем руководил его аппаратом, а в 2007 году на той же должности перешел вместе со своим начальником в администрацию губернатора Московской области.

В начале 2013 года – через два месяца после назначения Шойгу главой Минобороны – в то же ведомство был назначен и Садовенко, став начальником аппарата министра. СМИ называли его одним из ближайших соратников Шойгу.

Юрий Садовенко неожиданно умер от "болезни сердца" Фото: ТАСС

Медиа упоминали Садовенко в связи с расследованием уголовного дела другого заместителя Шойгу – генерала Тимура Иванова. Выяснилось, что он жил с телеведущей Марией Китаевой, которая тоже была советницей министра обороны. В 2020 году в рамках журналистского расследования были опубликованы сведения о том, что до этого Китаева была замужем за Садовенко: у них совпало много ключевых данных в декларациях за период с 2014 по 2018 годы. В 2016 и 2018 годах она сообщала в соцсетях о рождении дочери и сына, которые, судя по фото и подписям к ним, имели отчество "Юрьевна" и "Юрьевич".

Садовенко был связан и с Шойгу и с его другим замом, Тимуром Ивановым Фото: Минобороны РФ

Напомним, 22 декабря от взрыва автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ Фанил Сарваров. Он воевал в Сирии и Чечне, а в мае прошлого года российский диктатор Владимир Путин отметил его заслуги и повысил в звании.

А летом в России за два дня скончались два человека, связанные с заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, которого задержали по подозрению в получении взятки.

В итоге у бывшего зама Сергея Шойгу конфисковали дом Булгакова в Москве, 28 автомобилей и даже кортик Люфтваффе.