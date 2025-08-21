У бывшего зама Шойгу конфисковали 23 машины, дом Булгакова и кортик Люфтваффе

Тимур Иванов занимал пост в Минобороны РФ с 2016 по 2024 год. И, будучи замминистра тогдашнего обороны РФ Сергей Шойгу, обзавелся большим количеством машин и недвижимости, которые теперь конфискуют, после того, как Иванова посадили на 13 лет за "хищения и легализацию преступных доходов".

Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его семьи на сумму более 1,2 млрд рублей. Иск подан в Пресненский районный суд Москвы. Ответчиками по делу, помимо самого Иванова, стали его отец Вадим, бывшая жена Светлана Захарова, телеведущая Мария Китаева, с которой Иванов состоит в гражданском браке, а также доверенные лица и несколько компаний, сообщает "КоммерсантЪ".

Согласно иску, у семьи и окружения Тимура Иванова изымаются земельные участки, автомобили, мотоциклы, коллекции часов, ювелирных изделий, живописи, антикварных книг и оружия. Среди наиболее значимых объектов — усадьба на берегу Волги с домом площадью 2,617 квадратных метров, недвижимость в элитном поселке Раздоры, 23 машины и раритетное антикварное оружие, включая кортик Люфтваффе образца 1937 года.

Тимур Иванов показывает проект парка "Патриот" Фото: РИА Новости

Это не первый раз, когда Тимур Иванов проявляет интерес к нацистским артефактам времен Второй мировой войны. В 2020 году Иванов оказался в центре скандала, когда заявил, что в патриотическом парке "Патриот" находятся вещи Гитлера.

"Там находятся настоящие реликвии. Там есть уникальные вещи вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера, там есть уникальные экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись на общее обозрение", — рассказывал Иванов.

Кроме этого у некогда "самого богатого силовика России" изымают "дом Булгакова" – это усадьба в Чистом переулке в центре Москвы, в которой, по задумке Михаила Булгакова, снимал квартиру главный герой романа "Мастер и Маргарита". Ранее особняк принадлежал графине Софье Волконской и оценивается в более чем 208 млн рублей. Ею Иванов владел через ООО "Дворянское гнездо".

А среди изымаемых у Тимура Иванова есть настоящие раритеты, например:

Mercedes-Benz 1938 года выпуска стоимостью 150 000 руб;

"Опель Адмирал" 1939 года выпуска стоимостью 6 500 000 руб;

"Паккард" 1942 года выпуска стоимостью 1 900 000 руб;

"Триумф 1800" 1948 года выпуска стоимостью 200 000 руб;

Jaguar 1968 года выпуска стоимостью 240 000 руб;

"Роллс Ройс Ghost" 2013 года выпуска стоимостью 15 586 333 руб.

Также у бывшего замминистра Шойгу забирают шесть мотоциклов Harley Davidson и небольшой катер.

Тимур Иванов с женой Светланой Фото: РИА Новости

Напомним, Тимура Иванова арестовали 23 апреля 2024 года в собственном кабинете по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В итоге к этому обвинению присоединили еще обвинение в хищении и преступном сговоре и 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима.

Тимур Иванов в зале суда Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Напомним, после ареста Тимура Иванова, в СИЗО умерли два фигуранта, связанные с его делом.

Также Фокус писал о том, что волна арестов в Минобороны РФ никак не была на самом деле связана с коррупцией. Просто в Кремле избавлялись от впавших в немилость.